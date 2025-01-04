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        Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 24-26 Ocak'ta yapılacak

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' etkinliği, bu yıl 24-26 Ocak'ta yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:55 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:00
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        Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 24-26 Ocak'ta yapılacak
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' etkinliği, bu yıl 24-26 Ocak'ta yapılacak. Kışın en sert gecesinin simgesi kabul edilen gecede, her evde kabak pişiriliyor, çeşitli tatlı ve yiyecekler yeniyor. Gençler çarşaflara bürünüp, komşularını ‘Bocuk geliyor’ diyerek korkutuyor.

        Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' etkinliği, Keşan ilçesi Çamlıca köyünde, bu yıl 24-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Bu gece, kışın en sert gecesinin simgesi kabul edilirken, ‘Bocuk’ denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişiriliyor, çeşitli tatlı ve yiyecekler yeniyor. Gençler çarşaflara bürünüp, komşularını ‘Bocuk geliyor’ diyerek korkutuyor. Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, 3 gün sürecek etkinliklerin festival havasında gerçekleştirileceğini belirterek, “Bocuk Gecesi etkinliği, 24, 25 ve 26 Ocak 2025 tarihlerinde Çamlıca köyünde gerçekleşecek. 2004 yılından bu yana Çamlıca Muhtarlığı tarafından yapılan etkinlik, bu yıl 3 gün sürecek ve yapılacak ‘Kış panayırı’ ile de ilgi çekecek. Etkinlik faaliyetleri 24 Ocak Cuma günü ve akşamı çocuklar ile ailelerine, ertesi gün akşamı ise yetişkinlere yönelik faaliyet ve gösteriler yer alacak. 26 Ocak Pazar günü ise ‘Kış Panayırı’ etkinliği olacak. Misafirlerimizin etkinliklerde doyasıya eğlenmesi için tüm programımızı yaptık. Herkesi etkinliklerimize davet ediyoruz” dedi.

        BALKAN GELENEĞİ

        Bir Balkan geleneği olan 'Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını 'Bocuk geliyor' diye korkutur. 'Bocuk' diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır.

        Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesidir. Gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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