Kendisine çarpan otomobilin tamponuna sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. H.G. idaresindeki 34 GU 3224 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Kazada köpek, otomobilin ön tamponuna yarı beline kadar sıkıştı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralanan köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarıldıktan sonra kaçan köpek Edirne Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp, tedavisi yapılmak üzere Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

EDİRNE’de kendisine çarpan otomobilin tamponuna sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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