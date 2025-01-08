Kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde ciddi verim kayıpları oluştu

TRAKYA Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği ve olumsuz hava şartları nedeniyle ortaya çıkan kuraklığın, ayçiçeğinde verim kaybına neden olduğunu belirterek, "Bazı bölgelerimizde ciddi kuraklıklar yaşanmıştır. Bunun sonucunda çok ciddi verim kayıpları oluşmuştur. Çiftçimiz gelir kaybına uğramaktadır" dedi.

Trakya Birlik, 2023-2024 iş yılı olağan genel kurulu, Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Birliğe bağlı çok sayıda kooperatif ortağının katıldığı genel kurulda konuşan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, özellikle son iki sezonda Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle meydana gelen olumsuz piyasa koşullarına dikkat çekti. Piyasadaki olumsuzluğun, açıklanan düşük fiyatlarla birlikte ülke genelinde ayçiçeği üretimini de düşürdüğünü kaydeden Kırbiç, tarife kontenjanı uygulamasının devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Kırbiç, birliğin çalışmaları ve çabalarının tarım ve ticaret bakanlıklarında karşılık bulduğunu belirterek, "Ülke yeterliliğini hedefleyen görüş ve önerilerimiz ile gümrük vergisi uygulamasının azami oranda tutulması sağlanmıştır. Buna ek olarak en son 2010-2011 iş yılında uygulanan tarife kontenjanı uygulaması birliğimizin görüş ve önerileriyle uygulamaya konularak, tüm ülke sathında çiftçilerimiz için sürdürülebilir büyük ürün fiyatları oluşması noktasında çok önemli katkı sağlanmıştır. Bu uygulama sayesinde piyasa fiyatlarında olumsuz seyretmeler tüccar ve sanayiciler tarife kontenjanından yararlanmak için piyasada alıcı olmaları sağlanmıştır. Piyasa fiyatlarında yaşanan bu gelişmeler tarife kontenjanı uygulamasının çiftçilerimizin emeğinin karşılığının alınması noktasında tüm paydaşlarca anlaşılmış, ispatlanmış ve çok etkili olmuştur. Önümüzdeki sezonlarda da bu uygulamanın devam etmesi noktasında gereken çalışma ve tedbirler birliğimizce yapılmaya devam edilecektir" dedi.

Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği ile olumsuz hava şartları nedeniyle ortaya çıkan kuraklığa değinen Kırbiç, "Bunların neticesinde bazı bölgelerimizde ciddi kuraklıklar yaşanmıştır. Bunun sonucunda çok ciddi verim kayıpları oluşmuştur. Neticede çiftçimiz gelir kaybına uğramaktadır. Zaten üretim maliyetleri açısından zorlanan çiftçimiz, bu gibi doğal afetlerden zarar gördüğünde maliyetleri, mağduriyetleri katlanarak artmaktadır. Bu kapsamda, bizlerin de sık sık dile getirdiği ayçiçeğinin kuraklıktan etkilenen yazlık bir bitki olduğu için bu yüzden kuraklık ile sigorta kapsamına alınması bu ürünün üretiminin devamı anlamında önemli olduğunu sayın tarım bakanımıza, ilgili kurum ve bürokrasiye defalarca ilettik. Sayın bakanımız bu yıl hasat döneminde özellikle Edirne bölgesinde yaşanan kuraklıkla ilgili incelemelerde bulunmak üzere, üst düzeyde bürokratları bu konuda görevlendirmiştir. Kendileri burada saha çalışmaları yaparak, bizlerin de bizzat katıldığı incelemeler neticesinde bakanlığımız ayçiçeğini verim sigortası uygulaması kapsamına almaya karar vermiştir. Bakanlığımız bu uygulamayı TARSİM yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürünün katılımıyla ve bizlerin de Trakya kooperatiflerinin katıldığı bir toplantıda Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nde bu uygulamayı hem kamuoyuna, hem de ülkemize duyurmuştur" ifadelerini kullandı.

'EN KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK' Ayçiçeği üretim desteğinin ton başına 1000 liradan 2 bin 250 liraya yükseltilmesinde, piyasa yapıcı rolüyle birliğin etkisi olduğuna da vurgu yapan Kırbiç, "Tüm bu uygulamaların hayata geçirilmesiyle yağlı ayçiçeği konusunda ülkemizde, yeterlilik noktasında önemli bir katkı sağlanacağı, üretimin artması hedeflenmektedir. Bu politika oluşumunda desteklerini ve tensiplerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım ve Orman ve Ticaret bakanlıklarımız, bakan yardımcılarımız, bürokratlarımız, bölge siyasetçilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Birliğimiz için en zorlu günleri geride bıraktığımızı, sıkıntılı sezonlardan sonra gerçek kooperatifçilik faaliyetlerimizi, ortaklarımızın istek ve beklentilerini karşılamak neticesinde güçlenmek için gerekse de en büyük gücümüz olan sanayicilik faaliyetlerimizi arttırmak, markalarımıza, üretim kapasitelerimize yeni teknolojilere dönüşüm konusunda yüksek verimlilik ve maliyet avantajı sağlayan yatırımlarımıza bundan sonra daha da hız vereceğiz" dedi.