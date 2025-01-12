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        Edirne'de karla karışık yağmur (2)

        YÜKSEKKESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜEdirne'de öğlen saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:29 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:35
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        Edirne'de karla karışık yağmur (2)
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        YÜKSEKKESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

        Edirne'de öğlen saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Selimiye Camisi ve tabyalar gibi kentin dokusunu gösteren tarihi eserler de beyaz örtüye tanıklık etti. Kar yağışının tadını çıkaran bazı vatandaşlar fotoğraf çekildi. Polis ekipleri ise kentteki trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kar yağışının gece saatlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Olgay GÜLER - Batuhan SEVER / EDİRNE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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