Keşan'da kar yağışı etkisini kaybetti

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayıp ve gece boyunca süren kar yağışı, sabah etkisini kaybetti.

Keşan’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, etkisini gece boyunca aralıklarla sürdürdü. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede yağış, sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Belediye ekipleri gece boyunca ana arterler başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde iş makineleri ve personelle karla mücadele çalışması yaptı. Belde ve köylerde de İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Belediyenin sorumluluk alanı ile belde ve köylerde trafiğe kapanan yol bulunmadığı belirtildi.