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        3 etaplı Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin iki etabı bu yıl tamamlanacak

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yapımı devam eden 3 etaplı 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı' projesinin Çerkezköy-Kapıkule ve Ispartakule-Halkalı hatlarının bu yıl içerisinde tamamlanarak açılacağını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 09:48 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:55
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        3 etaplı Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin iki etabı bu yıl tamamlanacak
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        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yapımı devam eden 3 etaplı 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı' projesinin Çerkezköy-Kapıkule ve Ispartakule-Halkalı hatlarının bu yıl içerisinde tamamlanarak açılacağını söyledi. Aksal, "En geç etap Çerkezköy-Ispartakule arası, orası devam ediyor, en geç orası tamamlanacak ama diğer iki ucu tamamlanmış olacak ve ikisi de kullanıma geçecek. Bu yıl inşallah ikisini de tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

        Türkiye'yi demir yoluyla Avrupa'ya birleştirecek 3 etaplı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nde yapım çalışmaları devam ediyor. Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan proje, 'İpek Demir Yolu' güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturuyor. Hem ulaşım hem de ticaret açısından büyük önem taşıyan projenin 2019 yılında yapımına başlanan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kısmını devamında Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule-Halkalı hatları izledi.

        'DÜNYA TİCARETİNİN İPEK DEMİR YOLU'

        Yapımı devam eden projeyle ilgili bilgi veren AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çalışmalara bu yıl 30 milyar lira ayrıldığını söyledi. Aksal, "Hızlı tren Edirne'nin hem turizmine katkıda bulunacak hem ekonomisine katkıda bulunacak. Çünkü aynı zamanda orada bir yük taşıma hattı da var. Bugün Londra'dan kalkan bir tren Çin'e gidecek. Dünya ticaretinin demir ipek yolu diyoruz. Dünya ticaretinin en önemli merkezlerinden bir tanesi. O anlamda hızlı tren projesi çok önemlidir. Ama aynı zamanda Edirnelileri de İstanbul'a taşıyacak. Düşünün çocuğunuz İstanbul'da üniversiteye gidiyor, kendi evinde kalıp üniversiteye gidebilir. Veya tam tersine İstanbul'da ailesi yaşayan çocuklar, Edirne'ye gelebilirler" dedi.

        'PROJEYE 2025'TE AYRILAN PARA 30 MİLYAR LİRA'

        Projeyle Edirne-İstanbul arasının 1 saat 20 dakikaya düştüğünü kaydeden Aksal, "Edirne'ye 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakika gibi bir süreyle Edirne'yi İstanbul'a taşıyoruz. O hızlı trenin ikinci bir bağlantısı da Çatalca üzerinden havaalanına gidecek. Edirnelileri havaalanına da bağlamış olacağız. 2025 yılında hızlı tren projesinde Çerkezköy-Kapıkule arasına ayrılan para 16 milyar lira. Çerkezköy-Halkalı arasına ayrılan para da 13 milyar 550 milyon. Yani yaklaşık 30 milyar. Bu yıl için 2025 yılı bütçesine hızlı tren projesine ayrılan para minimum 30 milyar lira. Bu en büyük projemiz" diye konuştu.

        'PROJEDE İKİ ETAP BU YIL TAMAMLANACAK'

        Toplamda 3 etapta oluşan projede, Ispartakule - Halkalı ve Çerkezköy - Kapıkule kesiminin 2025'te bitirilmesinin planlandığını söyleyen Aksal, "Çerkezköy-Kapıkule hattı bittiği zaman açılacak, çalışmaya başlayacak. Ispartakule-Halkalı bağlantısı da çok hızlı gidiyor. Oranın da yaklaşık bir yüzde 80'i falan tamamlandı. 2025 yılında orasını da bitirmeyi planlıyoruz. Orası da bitirildiğinde açılacak. Zaten İstanbul'un içindeki ulaşımı sağlayan bir hattı o. Yani Ispartakule'den Halkalı'ya İstanbul'un içi orası. En geç etap Çerkezköy-Ispartakule arası. Orası devam ediyor, en geç orası tamamlanacak ama diğer iki ucu tamamlanmış olacak ve ikisi de kullanıma geçecek, bu yıl inşallah ikisini de tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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