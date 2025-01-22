3 etaplı Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin iki etabı bu yıl tamamlanacak

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yapımı devam eden 3 etaplı 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı' projesinin Çerkezköy-Kapıkule ve Ispartakule-Halkalı hatlarının bu yıl içerisinde tamamlanarak açılacağını söyledi. Aksal, "En geç etap Çerkezköy-Ispartakule arası, orası devam ediyor, en geç orası tamamlanacak ama diğer iki ucu tamamlanmış olacak ve ikisi de kullanıma geçecek. Bu yıl inşallah ikisini de tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Türkiye'yi demir yoluyla Avrupa'ya birleştirecek 3 etaplı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nde yapım çalışmaları devam ediyor. Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan proje, 'İpek Demir Yolu' güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturuyor. Hem ulaşım hem de ticaret açısından büyük önem taşıyan projenin 2019 yılında yapımına başlanan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kısmını devamında Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule-Halkalı hatları izledi.

'DÜNYA TİCARETİNİN İPEK DEMİR YOLU'

Yapımı devam eden projeyle ilgili bilgi veren AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çalışmalara bu yıl 30 milyar lira ayrıldığını söyledi. Aksal, "Hızlı tren Edirne'nin hem turizmine katkıda bulunacak hem ekonomisine katkıda bulunacak. Çünkü aynı zamanda orada bir yük taşıma hattı da var. Bugün Londra'dan kalkan bir tren Çin'e gidecek. Dünya ticaretinin demir ipek yolu diyoruz. Dünya ticaretinin en önemli merkezlerinden bir tanesi. O anlamda hızlı tren projesi çok önemlidir. Ama aynı zamanda Edirnelileri de İstanbul'a taşıyacak. Düşünün çocuğunuz İstanbul'da üniversiteye gidiyor, kendi evinde kalıp üniversiteye gidebilir. Veya tam tersine İstanbul'da ailesi yaşayan çocuklar, Edirne'ye gelebilirler" dedi.

'PROJEYE 2025'TE AYRILAN PARA 30 MİLYAR LİRA'

Projeyle Edirne-İstanbul arasının 1 saat 20 dakikaya düştüğünü kaydeden Aksal, "Edirne'ye 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakika gibi bir süreyle Edirne'yi İstanbul'a taşıyoruz. O hızlı trenin ikinci bir bağlantısı da Çatalca üzerinden havaalanına gidecek. Edirnelileri havaalanına da bağlamış olacağız. 2025 yılında hızlı tren projesinde Çerkezköy-Kapıkule arasına ayrılan para 16 milyar lira. Çerkezköy-Halkalı arasına ayrılan para da 13 milyar 550 milyon. Yani yaklaşık 30 milyar. Bu yıl için 2025 yılı bütçesine hızlı tren projesine ayrılan para minimum 30 milyar lira. Bu en büyük projemiz" diye konuştu.