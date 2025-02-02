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        Otomobille drift yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 93 bin lira ceza; drift anları kamerada

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobille yüksek seste müzik dinleyip drift yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 22:52 Güncelleme: 02.02.2025 - 22:55
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        Otomobille drift yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 93 bin lira ceza; drift anları kamerada
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde otomobille yüksek seste müzik dinleyip drift yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü E.T.U.’ya (21) toplam 93 bin 13 lira para cezası kesilirken; trafikten men edilen otomobil, yediemin otoparkına çekildi. Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        İspat Cami Mahallesi Mehmet Gemici Cennet Bahçesi Kavşağı’nda, akşam saatlerinde bir sürücünün otomobille yüksek ses müzikle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü gören çevredekiler yaşananları cep telefonuyla görüntüleyerek, durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, E.T.U. yönetimindeki 22 ADH 418 plakalı otomobili bir akaryakıt istasyonunda durdurdu. Yapılan kontrolde E.T.U.’nun 1.63 promil alkollü olduğunu ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Polis tarafından E.T.U.’ya, 'Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi maddesini ihlal etmek’ ile ‘alkollü, sürücü belgesiz ve yüksek sesle araç kullanmak' tan toplam 93 bin 13 lira idari para cezası uygulandı. E.T.U. ifadesi alınmak ve hakkında adli işlem yapılmak üzere emniyete götürülürken, otomobil ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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