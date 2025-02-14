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        CHP'li Zeybek: İmamoğlu CHP'nin yıldızıdır

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Uyduruk davalar açıyorlar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:06 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:10
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        CHP'li Zeybek: İmamoğlu CHP'nin yıldızıdır
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Uyduruk davalar açıyorlar. Yalan yanlış iftiralarla dava üzerine dava açıyorlar, üstelik bunların üzerine bunların mahkemelerini de 11 Nisan'a denk getirerek örgütümüzün bu davaları bölünerek takip etmesi için bir çaba içerisine giriyorlar. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıldızıdır. Ona dokunmayın. Ona dokunmaya çalışırsanız milyonlarla sizin karşınıza dikiliriz" dedi.

        CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin Edirne'de düzenlenen il belediye başkanları toplantısına katıldı. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Zeybek'in yanı sıra CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, parti meclis üyeleri Baran Bozoğlu, Ecevit Keleş ve Baki Aydöner ile 21 il belediye başkanı yer aldı.

        Toplantının açılışında konuşan Gökan Zeybek, 31 Mart'taki yerel seçimlere değinerek, "22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarı, Türkiye nüfusunun sadece yüzde 20'sini yönetecek bir noktaya hapsettik. İşte o iktidar, seçimle alamadığı, halkın oylarıyla alamadığı belediyeleri, il başkanlarını, ilçe başkanlıklarını çalıştırarak, milletvekillerini çalıştırarak, bakanları çalıştırarak almak yerine haksız, hukuksuz davalarla, belediye başkanlarını görevden alıp, yerine kayyım atayarak belediyeleri yönetme yolu seçti. Mustafa Kemal Atatürk'ün naçiz bir sözü vardır, milletin meclisinde de kürsünün arkasında bulunur; 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir', milletin vermediğini hiçbir yargı yoluyla alamazsınız" diye konuştu.

        'ÇİFTÇİNİN DESTEKLERİNİ VERİN'

        Ülkenin ekonomik açıdan zor günlerden geçtiğini söyleyen Zeybek, "Bu ülkede vergi vermesi gereken bir avuç yandaşın 750 milyar liralık vergi borcu bir kararname ile iptal ediliyor ama Anayasa'mızın hükmü olan gayrisafi milli gelirin yüzde 1'i kadar tarımsal destek hiç iç açıcı değil. 2023 yılı gayrisafi milli hasılamız 2,26 trilyon lira gerçekleşti. 2024'te çiftçiye vaat ettikleri destek 92 milyar lira oldu. Bunun da sadece 72 milyar lirasını vereceklerini söyledi bu iktidar. Fakat 2024 yılında ödenecekti, halen ödenmedi. Edirne'den söylüyorum; ayçiçeğinin, buğdayın tarımsal desteğini bir an önce veriniz. Daha geçen yıl sattığı buğdayın desteğini alamayan, ayçiçeğinde, çeltikte desteklerini alamayan üreticilerimiz var" ifadelerini kullandı.

        'İMAMOĞLU CHP'NİN YILDIZIDIR'

        "2019 yılında yapılan seçimlerde, İstanbul'da 13 bin 600 oy farkıyla seçimi kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun nasıl mazbatasını elinden aldığını hiç unutmayalım” diyen Gökan Zeybek, şunları söyledi:

        “Ne oldu peki? Üç ay sonra haziran ayında yapılan seçimlerde fark yedi. Milletin kararını sorgulamak, milletin iradesini yok saymanın bedelini aslında 2019 yılında bu iktidar gördü. Peki ne oldu? Bu seçimde de Türkiye'nin en beceriksiz ve basiretsiz bakanını getirip Sayın İmamoğlu'nun karşısına aday yaptılar. 2019'da 800 bin olan fark 1 milyona çıktı. Peki milletin verdiği dersi anladılar mı? Anlamadılar. Uyduruk davalar açıyorlar. Yalan yanlış iftiralarla dava üzerine dava açıyorlar, üstelik bunların üzerine bunların mahkemelerini de 11 Nisan'a denk getirerek örgütümüzün bu davaları bölünerek takip etmesi için bir çaba içerisine giriyorlar. Şunu bilin ki; geçtiğimiz hafta Çağlayan'daki adliyeye on binler geldi, Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıldızıdır. Ona dokunmayın, ona dokunmaya çalışırsanız milyonlarla sizin karşınıza dikiliriz" diye konuştu.

        Toplantı sonunda, Edirne Belediyesi tarafından kentteki üreticilere mazot ve gübre desteği dağıtıldı.

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