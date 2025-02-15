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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:51 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:55
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.D. tutuklandı.

        Güvenlik güçleri, dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.D.'nin 'Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Jandarma ekiplerine teslim edilen S.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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