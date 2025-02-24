Edirne'de yazın aşırı sıcak nedeniyle oluşan 'tuz gölü', kış yağışlarıyla yeniden suyla doldu

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, ağustos ayında aşırı sıcak nedeniyle suyu buharlaşan ve yatağı tuzla kaplanan göl, yeniden suyla doldu. Trakya’da etkili olan son yağışlarla birlikte su seviyesi artan göl, havadan görüntülendi.

Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü sahili yakınlarındaki göldeki su, ağustos ayında aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşınca ortaya tuzla kaplı bir alan çıktı. Bölgeye gelen tatilciler kuruyarak beyaza bürünen gölü ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trakya’da son dönemde etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte göl, yeniden suyla doldu. Su seviyesi artan gölün, çevredeki tarlaları sulama amaçlı kullanıldığı bildirildi. Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, geçen yaz suyu tamamen buharlaşan ve beyaza bürünen gölü, bu kez suyla dolu halde havadan görüntüledi. Trakya’da etkili olan yağışlarla birlikte gölün su tuttuğunu ifade eden Özkaya, yazın kuruyarak beyaza bürünen gölün yeniden suyla buluşarak dolduğunu söyledi.