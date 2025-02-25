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        Edirne'de, yurda giriş yapan TIR'da 30 kilogram 'skunk' ele geçirildi; 2 tutuklama

        EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da 30 kilo 264 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 21:31 Güncelleme: 25.02.2025 - 21:35
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        Edirne'de, yurda giriş yapan TIR'da 30 kilogram 'skunk' ele geçirildi; 2 tutuklama
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        EDİRNE’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan bir TIR’da 30 kilo 264 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda girecek bir TIR’da uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini aldı. V.U.’nun kullandığı TIR’da, yurda giriş yaptıktan sonra durdurularak yapılan aramada 30 kilo 246 gram skunk ele geçirildi.

        Polis, şoför V.A.’nın yanı sıra uyuşturucu maddeyi teslim almaya geldiği değerlendirilen M.Y. ve A.K.’yı da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden V.U. ile M.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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