Edirne'de, yurda giriş yapan TIR'da 30 kilogram 'skunk' ele geçirildi; 2 tutuklama

Polis, şoför V.A.’nın yanı sıra uyuşturucu maddeyi teslim almaya geldiği değerlendirilen M.Y. ve A.K.’yı da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden V.U. ile M.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda girecek bir TIR’da uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini aldı. V.U.’nun kullandığı TIR’da, yurda giriş yaptıktan sonra durdurularak yapılan aramada 30 kilo 246 gram skunk ele geçirildi.

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