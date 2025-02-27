Yunanistan'a kaçarken yakalanan El Kaide şüphelisi tutuklandı (2)

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi yakınlarında durdurdu. Otomobildekilerin yasa dışı yolarla Yunanistan'a çıkmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri E.Ş., K.L., S.T. ve S.Ş. oldukları belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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