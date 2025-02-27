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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan El Kaide şüphelisi tutuklandı (2)

        4FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi yakınlarında durdurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:40 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:40
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan El Kaide şüphelisi tutuklandı (2)
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        4FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

        Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi yakınlarında durdurdu. Otomobildekilerin yasa dışı yolarla Yunanistan'a çıkmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri E.Ş., K.L., S.T. ve S.Ş. oldukları belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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