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        Edirne'de, 'Baba Marta' etkinliği yapıldı

        EDİRNE'de, her yıl 1 Mart'ta tüm Balkanlarda geleneksel olarak kutlanan ve baharın gelişinin müjdeleyicisi olduğuna inanılan 'Baba Marta' etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:20
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        Edirne'de, 'Baba Marta' etkinliği yapıldı
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        EDİRNE'de, her yıl 1 Mart'ta tüm Balkanlarda geleneksel olarak kutlanan ve baharın gelişinin müjdeleyicisi olduğuna inanılan 'Baba Marta' etkinliği gerçekleştirildi.

        Balkanlarda, baharın gelişini müjdelediğine inanılan ve her yıl 1 Mart'ta kutlanan 'Baba Marta' etkinliği, Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu tarafından düzenlendi. Kutlama kapsamında, yöresel kıyafetler giyen konsolosluk çalışanları ve çocuklar, Edirne sokaklarında 'marteniçka' adı verilen kırmızı beyaz bileklikleri dağıtıp, halka baharın gelişini müjdeledi. Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da etkinliğe katılıp, katılımcılara marteniçka dağıttı. Başkonsolos Kafedzhiyska, 'Baba Marta' programına ilişkin, "Marteniçka çok eski bir gelenek. Traklardan günümüze kadar ulaşan bir gelenek. Bu gelenek sadece Bulgaristan'da değil, Kuzey Yunanistan, Moldova, Romanya'da da baharın müjdecisi olarak kutlanan bir gelenek. Marteniçka takarak, mutluluk, sağlık, bereket dileniyor. Bir leylek görüldüğünde meyve veren bir ağacın dalına bağlayarak dilek dileniyor. Beyaz renk, kısmet ve bereketi; kırmızı ise sağlığı simgeliyor. Edirneli vatandaşlara ve komşularımıza sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

        'HEM TRAKYA'DA HEM BALKANLARDA TAKIYORLAR'

        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da 1 Mart'ın tüm dost Balkan ülkelerinde kutlandığını söyleyerek, "Çok uzun yıllardır Aleksandır Çıkırık ile beraber, belki 20 sene önce buna başladık. Aleksandır Çıkırık'ı da buradan anmak istiyorum; çok güzel, çok kadim bir dostumuz, gerçekten çok güzel yürekli bir insandı. Biz bu marteniçkaları dağıtmaya Aleks ile beraber başladık. O dönemki Bulgaristan konsoloslarımızla çalıştık. O kadar güzel bir gelenek ki bunu, hem Trakya'da hem Balkanlarda takıyorlar. Bir dilek diliyoruz, sonra havada bir leylek gördüğümüzde bilekliği bir meyve ağacının yeşil bir dalına asıyoruz. Her seferinde sağlık, huzur, mutluluk, bereket ve barış diliyorum. Ülkemiz ve dünyamız için en önemli şey barış. Biz istiyoruz ki marteniçkalarımızla dünyaya insanlara mutluluk verelim" dedi.

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