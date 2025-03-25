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        Edirne'de otomobilin 'yaya geçidi'nde çarptığı 3 kişi yaralandı; kaza kamerada

        EDİRNE'de otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 02:37 Güncelleme: 25.03.2025 - 02:40
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        Edirne'de otomobilin 'yaya geçidi'nde çarptığı 3 kişi yaralandı; kaza kamerada
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        EDİRNE’de otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Ayşekadın semtindeki yaya geçidinde meydana geldi. T.Ö. yönetimindeki 22 NC 934 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 3 kişi metrelerce sürüklenerek yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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