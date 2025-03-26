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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 terör örgütü PKK şüphelisi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:36 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:40
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 terör örgütü PKK şüphelisi, tutuklandı.

        Edirne merkezde askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin düzenledikleri kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri S.B. ve S.T. ile terör örgütü PKK şüphelisi V.S. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., S.T. ve V.S., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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