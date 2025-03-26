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        Kadir Gecesi'nde tarihi camide Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiler

        KADİR Gecesi dolayısıyla, Hz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:24 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:30
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        Kadir Gecesi'nde tarihi camide Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiler
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        KADİR Gecesi dolayısıyla, Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ziyarete açıldı.

        Kadir Gecesi dolayısıyla Keşan’daki camiler dolup taştı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar ise 3 yıllık restorasyon sürecinin ardından ocak ayında yeniden ibadete açılan Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne gelerek, okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyerek, ardından teravih namazını kıldı. Camiye gelenler arasında kadınların yoğunluğu da dikkat çekti. Kendilerine ayrılan bölümde yer bulamayan kadınlar, caminin bahçesine serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı. Önce erkeklere açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi olunca, din görevlileri izdiham yaşanmaması için cami cemaatinin sıraya girmesini istedi. Cami kapısı önünde toplanan kadınlar ise erkeklerin camiden çıkmasını bekledi. Sakal-ı Şerif, daha sonra kadınların ziyaretine açıldı.

        Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’e dokunup öpebilmek için birbirleriyle yarışırken, cami görevlileri izdiham yaşanmaması için sık sık cemaati uyardı. Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif’i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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