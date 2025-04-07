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        Otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü yaralandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 22:35 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:35
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        Otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü yaralandı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü O.K. (24) yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Üsküdar Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden ehliyetsiz ve kasksız sürücü O.K. yönetimindeki 22 ADH 085 motosiklet, Vali Fahri Yücel Caddesi kesişiminde M.Ö. idaresindeki 22 ADH 676 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü O.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. O.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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