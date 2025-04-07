Otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Üsküdar Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden ehliyetsiz ve kasksız sürücü O.K. yönetimindeki 22 ADH 085 motosiklet, Vali Fahri Yücel Caddesi kesişiminde M.Ö. idaresindeki 22 ADH 676 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü O.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. O.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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