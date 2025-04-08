Edirne'de, Türk medeniyetlerinin tarihi başlıkları yeniden üretilerek sergilendi

EDİRNE’de, arkeolojik bulgularla elde edilen eski Türk uygarlıklarında kullanılan geleneksel başlıklar, Trakya Üniversitesi Eski Türk Tarihi ve Kültürü Topluluğu’nun çalışmasıyla yeniden üretilip, canlı mankenler üzerinde ve fotoğraflarla sergilendi.

Trakya Üniversitesi (T.Ü.) Eski Türk Tarihi ve Kültürü Topluluğu öğrencileri, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tilla Deniz Baykuzu danışmanlığında, milattan önce 4 bin yılına kadar dayanan eski Türk toplumlarını ve kullandıkları başlıkları araştırdı. İskitler, Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler ve Uygurlar gibi medeniyetlere ait arkeolojik kalıntılar incelenerek, elde edilen örneklerle eski Türk medeniyetlerine ait başlıklar yeniden üretildi. Baykuzu ve ekibi, yeniden üretilen başlıkları modeller eşliğinde fotoğrafladı. Hazırlanan başlıklar ve fotoğraflar 'Kağanlar, Tiginler, Konçuylar' isimli sergide görücüye çıktı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi fuaye alanında açılan sergide, arkeolojik verilere dayanan 25 başlığın yanı sıra, 2 adet mumya başlığı yer aldı. Serginin açılışına T.Ü. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan, serginin danışmanı Prof. Dr. Tilla Deniz Baykuzu, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

‘HER ŞEYİ KENDİMİZ YAPTIK’

Sergideki objelerle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Tilla Deniz Baykuzu, milattan önce 4 bin yılından başlayıp günümüze kadar gelen süreçteki başlıkların sergide yer aldığını söyledi. Baykuzu, “Bir seneden beri çalışmaktayız. Daha çok tarihi başlıklara ağırlık verdik. Mezarlardan çıkarılan arkeolojik verileri inceleyerek milattan önce 4000’inci yıllardan başladık. Günümüze kadar birer tane temsili başlık yaptık. Şimdilik 4 tane geleneksel çağdaş başlık bulunmaktadır. Kazakistan’dan, Özbekistan’dan ve Saha Cumhuriyeti’nden bulunmaktadır. Geri kalan 20 tanesi ise İskitler, Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler ve Uygurlardan oluşmaktadır. Toplam 25 tane başlığımız var. 2 tane mumyamız var. Ölü maskelerimiz var. Mumya başlıklarımız var. Her şeyi olduğu gibi kendimiz yaptık” dedi.

‘TARİHİ CANLANDIRMAK İÇİN BAŞLIKLARI ÖĞRENCİLERİMİZE GİYDİRDİK'

Prof. Dr. Baykuzu, sergideki objeleri tarihi kaynakları, arkeolojik buluntuları ve mezar kalıntılarından yararlandıklarının altını çizerek, “Tarihi kaynaklardan, arkeolojik verilerden, klasiklerden, heykelciklerden, mezardan çıkan kalıntıları inceleyerek yaptık. Tarihi biraz da olsa canlandırmak için bu eski başlıkları da öğrencilerimize giydirdik. Kanlı, canlı o günkü kişileri görsünler diye. Geçen seneki sergiden gördüğümüz ilgiden sonra sergiyi devam ettirmeye karar verdik. Zaten ben tarihçi olduğum için benim alanım olduğundan dolayı bütün bunları yıllardır beynimde, hafızamda, makalelerimde her şeyde bunlardan bahsediyorum. Sonra biraz daha cesaretlenip daha büyük başlıkları yapmaya karar verdik” diye konuştu.