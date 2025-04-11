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        Edirne'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:10 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:10
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        Edirne'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Malkara kara yolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. Keşan’dan, Malkara yönüne giden E.B. yönetimindeki 22 RB 191 plakalı otomobil, önünde giden Z.U. yönetimindeki 34 MEB 863 plakalı otomobile sol arka kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 MEB 863 plakalı otomobil, yolun sağ tarafındaki şarampole uçtu. Diğer otomobil de duble yolu ayıran orta refüje çarptı. Kazada, sürücüs E.B. ile yanındaki G.B. ve E.B., diğer otomobilin sürücüsü Z.U. ve aracındaki M.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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