Edirne'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Malkara kara yolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. Keşan’dan, Malkara yönüne giden E.B. yönetimindeki 22 RB 191 plakalı otomobil, önünde giden Z.U. yönetimindeki 34 MEB 863 plakalı otomobile sol arka kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 MEB 863 plakalı otomobil, yolun sağ tarafındaki şarampole uçtu. Diğer otomobil de duble yolu ayıran orta refüje çarptı. Kazada, sürücüs E.B. ile yanındaki G.B. ve E.B., diğer otomobilin sürücüsü Z.U. ve aracındaki M.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.