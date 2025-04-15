Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 42 bin lira ceza

        EDİRNE'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü L.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 00:50 Güncelleme: 15.04.2025 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 42 bin lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü L.C.C. (18), takip sonucu yakalandı. L.C.C.'ye trafiği tehlikeye sokmak ve ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle toplam 42 bin lira para cezası uygulandı.

        Edirne’de denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi Şükrüpaşa Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği L.C.C.’nin kullandığı 22 ACL 808 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Polis, ihtara uymayıp kaçan otomobilin sürücüsünü takibe aldı. Takip sırasında otomobilini İstasyon Mahallesi’ndeki tren garı önünde terk eden sürücü, yaya olarak kaçmaya devam etti. Ekiplerin bir süre sonra yakaladığı L.C.C.'nin, ehliyetsiz olduğu belirlendi.

        Trafiği tehlikeye sokmak ve ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle toplam 42 bin lira para cezası uygulanan sürücü L.C.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan El Salvador'a daha fazla cezaevi çağrısı
        Trump'tan El Salvador'a daha fazla cezaevi çağrısı
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        ABD Hazine Bakanından Çin açıklaması
        ABD Hazine Bakanından Çin açıklaması
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu

        Benzer Haberler

        Mahkeme kararına rağmen trafo binasının yıkılmamasına mahalleliden tepki
        Mahkeme kararına rağmen trafo binasının yıkılmamasına mahalleliden tepki
        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı
        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı
        Edirne'de zabıtadan kaldırım ve yol işgali denetimi
        Edirne'de zabıtadan kaldırım ve yol işgali denetimi
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı
        Kapıkule'de TIR'da 492 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Kapıkule'de TIR'da 492 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist yakalandı