Kapıkule'de, TIR'ın rüzgarlığında yurt dışına kaçmak isteyen firari hükümlü yakalandı

EDİRNE’de Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR’ın rüzgarlığına gizlenerek Bulgaristan’a kaçmak isteyen ve 7 farklı suçtan aranması bulunan firari hükümlü C.B. yakalandı.

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’na, Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen TIR’ı şüphe üzerine durdurdu. X-ray taramasında yönlendirilen TIR’ın rüzgarlığında yoğunluk tespit edildi. Yapılan detaylı aramada TIR’ın rüzgarlığına gizlenen C.B. yakalanarak, gözaltına alındı. C.B.’nin ‘uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘kasten yaralama' ve ‘kasten öldürme’ gibi 7 farklı suçtan cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü C.B., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.