Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule'de, TIR'ın rüzgarlığında yurt dışına kaçmak isteyen firari hükümlü yakalandı

        EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR'ın rüzgarlığına gizlenerek Bulgaristan'a kaçmak isteyen ve 7 farklı suçtan aranması bulunan firari hükümlü C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:48 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule'de, TIR'ın rüzgarlığında yurt dışına kaçmak isteyen firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE’de Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR’ın rüzgarlığına gizlenerek Bulgaristan’a kaçmak isteyen ve 7 farklı suçtan aranması bulunan firari hükümlü C.B. yakalandı.

        Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’na, Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen TIR’ı şüphe üzerine durdurdu. X-ray taramasında yönlendirilen TIR’ın rüzgarlığında yoğunluk tespit edildi. Yapılan detaylı aramada TIR’ın rüzgarlığına gizlenen C.B. yakalanarak, gözaltına alındı. C.B.’nin ‘uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘kasten yaralama' ve ‘kasten öldürme’ gibi 7 farklı suçtan cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü C.B., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Konya'da can pazarı! 1'i bebek 2 çocuk öldü
        Konya'da can pazarı! 1'i bebek 2 çocuk öldü
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Kayıp kızın fotoğrafı yapay zekayla canlandırıldı!
        Kayıp kızın fotoğrafı yapay zekayla canlandırıldı!
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesinde "Mezunlarımız Anlatıyor" etkinliği düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde "Mezunlarımız Anlatıyor" etkinliği düzenlendi
        Edirne Akıl ve Zeka Oyunları final müsabakaları yapıldı
        Edirne Akıl ve Zeka Oyunları final müsabakaları yapıldı
        Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheliler gözaltına alındı
        Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheliler gözaltına alındı
        Edirne'de 41 dilenciye 57 bin 646 lira ceza kesildi
        Edirne'de 41 dilenciye 57 bin 646 lira ceza kesildi
        Kapıkule'de yurt dışına kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı
        Kapıkule'de yurt dışına kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı
        TÜ'de "Güzel tatlar" resim sergisi açıldı
        TÜ'de "Güzel tatlar" resim sergisi açıldı