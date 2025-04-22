Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de köylüler, meralarına yapılmak istenen GES projesine itiraz etti

        EDİRNE'nin Karayusuf köyünde, mera vasıflı 740 dönüm alana yapılmak istenen 'Güneş Enerji Santrali'ne (GES) karşı köylülerin topladığı 101 itiraz dilekçesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:51 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de köylüler, meralarına yapılmak istenen GES projesine itiraz etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE'nin Karayusuf köyünde, mera vasıflı 740 dönüm alana yapılmak istenen 'Güneş Enerji Santrali'ne (GES) karşı köylülerin topladığı 101 itiraz dilekçesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Merkeze bağlı Karayusuf köyündeki meraya, özel bir şirket GES yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurup Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Köylüler ise bu süreçte, hayvancılık faaliyetlerini sürdürdükleri meranın ve çevredeki ekosistemin, GES projesiyle zarar göreceği gerekçesiyle itiraz dilekçesi topladı. Şirket tarafından 17 Nisan'da köyde halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya şirket yetkililerinin yanı sıra Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren ve yönetim kurulu üyeleri Semra Gözaçan ile Ertuğrul Tanrıkulu gözlemci olarak katılırken, hiçbir köylü katılım göstermedi. Halkın katılmadığı ÇED bilgilendirme toplantısının ardından bugün, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği yönetimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gitti. Dernek başkanı Ayten Eren ile yönetim kurulu üyeleri Gözaçan ve Tanrıkulu, köylülerin topladığı 101 itiraz dilekçesini il müdürlüğüne teslim etti.

        'KÖYLÜLERİN TOPLANTIYA KATILMAMASI PROJEYE TEPKİNİN GÖSTERGESİ'

        Konuya ilişkin açıklama yapan Ayten Eren, köylülerin meralarında GES istemediklerini, bu projenin hayvancılık faaliyetlerine ciddi zarar vereceğini belirterek, "Projeyi hayata geçirmek isteyen şirket 3 ay önce resmi olmayan toplantılar düzenlemiş ve onları ikna etmeye çalışmıştır. Şirket, ÇED yönetmeliği çerçevesinde dosyasını hazırlamış ve bakanlığa başvurusunu yapmıştır. ÇED yönetmeliği genel formatı gereği, 'Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı' amacıyla 17 Nisan 2025 tarihinde, köy kahvesinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda dernek üyeleri gözlemci olarak bulundu. Ancak, hiçbir köylü toplantıya katılmamıştır. Bu durum, köylülerin projeye karşı ciddi tepkisinin bir göstergesidir" dedi.

        'YERLEŞİM ALANINA SADECE 450 METRE UZAKLIKTA'

        Eren, "Planlanan GES projesi, köy merasının 740 dönümünü kapsamakta olup yerleşim alanına sadece 450 metre uzaklıktadır. Bilimsel yayınlara göre, GES projelerinin yerleşim alanlarına en az 2-6 kilometre uzaklıkta olması gerektiği ifade edilmektedir. Meralar, köylülerin hayvancılık gibi ekonomik faaliyetleri için kritik öneme sahiptir ve bu projenin mera alanına zarar vermesi, köy ekosistemi üzerinde gerekli olan yer altı ve yer üstü canlıların GES inşaatı için kazınıp atılması, olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu izinleri verecek olan kurumların hemen yanı başında ekim yapılan binlerce dönüm birinci sınıf tarım arazilerine etkilerinin çalışacağına dair hala umudumuzu korumaya devam ediyoruz" diye konuştu.

        'EKOSİSTEME ZARAR VERMEYEN BİR ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLMELİ'

        Eren, yenilenebilir enerji projelerinin faydalarını desteklerini de belirterek, "Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği olarak, yenilenebilir enerji projelerinin artırılması ve çevresel faydalarını destekliyoruz. Ancak, Karayusuf köyündeki GES projesinin mera alanına yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu projenin çevreye saygılı, ekosisteme zarar vermeyen, insan sağlığına olumsuz etkileri olmayan bir alanda gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        "Arif Dağdeviren'in vizöründen 1940'lı yıllarda Edirne" kitabının tanıtımı...
        "Arif Dağdeviren'in vizöründen 1940'lı yıllarda Edirne" kitabının tanıtımı...
        Edirne Valisi Sezer'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
        TÜ mensuplarının bebeklerinin isimleri dikilen fidanlara verildi
        TÜ mensuplarının bebeklerinin isimleri dikilen fidanlara verildi
        Edirne'de protokol üyeleri 23 Nisan mesajları yayımladı
        Edirne'de protokol üyeleri 23 Nisan mesajları yayımladı
        Edirne'de "Okuldan Spora" ve "Mahalle Ligi" projeleri akademik başarıyı art...
        Edirne'de "Okuldan Spora" ve "Mahalle Ligi" projeleri akademik başarıyı art...
        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı
        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı