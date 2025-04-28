Edirne'de liselilerin bıçaklı kavgası; 1 yaralı

EDİRNE'de2 lise öğrencisi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, merkezdeki Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. İsimleri açıklanmayan iki öğrenci arasında henüz belirlenemeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir öğrenci, diğerini üzerinde taşıdığı bıçakla yaraladı. İhbarla okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs kısmından yaralandığı belirtilen öğrenci, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli öğrenci gözaltına alınırken, kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.