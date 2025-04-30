Edirne'de devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
EDİRNE'de, kontrolden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği kazada sürücüsü Kağan Selve (24) ağır yaralandı, arkasındaki Mustafa Babacan (25) yaşamını yitirdi.
EDİRNE'de, kontrolden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği kazada sürücüsü Kağan Selve (24) ağır yaralandı, arkasındaki Mustafa Babacan (25) yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Karayusuf köyü mevkisinde meydana geldi. Kağan Selve yönetimindeki 22 EV 802 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi. Motosiklet, yol kenarındaki tarlada dururken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Kağan Selve ve yolcu Mustafa Babacan ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selve ve Babacan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Babacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücü Kağan Selve’nin tedavisi devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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