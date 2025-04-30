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        Edirne'de devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı

        EDİRNE'de, kontrolden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği kazada sürücüsü Kağan Selve (24) ağır yaralandı, arkasındaki Mustafa Babacan (25) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 01:42 Güncelleme: 30.04.2025 - 01:45
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        Edirne'de devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
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        EDİRNE'de, kontrolden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği kazada sürücüsü Kağan Selve (24) ağır yaralandı, arkasındaki Mustafa Babacan (25) yaşamını yitirdi.

        Kaza, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Karayusuf köyü mevkisinde meydana geldi. Kağan Selve yönetimindeki 22 EV 802 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi. Motosiklet, yol kenarındaki tarlada dururken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Kağan Selve ve yolcu Mustafa Babacan ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selve ve Babacan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Babacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücü Kağan Selve’nin tedavisi devam ediyor.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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