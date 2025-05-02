Köy kahvesinde bakılan köpeği bastonuyla darbetti; o anlar kamerada (2)

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde, köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde yakaladığı köpeğe elindeki bastonuyla defalarca vuran Fahrettin D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fahrettin D., çıkarıldığı mahkemede yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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