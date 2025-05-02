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        Köy kahvesinde bakılan köpeği bastonuyla darbetti; o anlar kamerada (2)

        ADLİKONTROLLE SERBEST BIRAKILDIEdirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde, köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde yakaladığı köpeğe elindeki bastonuyla defalarca vuran Fahrettin D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 22:05 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:05
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        Köy kahvesinde bakılan köpeği bastonuyla darbetti; o anlar kamerada (2)
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        ADLİKONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde, köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde yakaladığı köpeğe elindeki bastonuyla defalarca vuran Fahrettin D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fahrettin D., çıkarıldığı mahkemede yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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