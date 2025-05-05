Aracında 16,5 kilo uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçedeki TEM Gişeler bölgesinde dron desteğiyle takibe aldıkları aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 16,5 kilo skunk ele geçirildi, sürücü ise gözaltına alındı.

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