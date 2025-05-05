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        Aracında 16,5 kilo uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltında

        EDİRNE'de durdurulan araçta 16,5 kilo skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:55
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        Aracında 16,5 kilo uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltında
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        EDİRNE'de durdurulan araçta 16,5 kilo skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçedeki TEM Gişeler bölgesinde dron desteğiyle takibe aldıkları aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 16,5 kilo skunk ele geçirildi, sürücü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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