Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İpsala'da 173 kilo uyuşturucu ile elektronik sigara ele geçirildi

        EDİRNE'de İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen 4 ayrı kontrolde 173 kilo 317 gram uyuşturucu, 10 vizon ve samur kürk ile 3 bin 630 elektronik sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İpsala'da 173 kilo uyuşturucu ile elektronik sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE'de İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen 4 ayrı kontrolde 173 kilo 317 gram uyuşturucu, 10 vizon ve samur kürk ile 3 bin 630 elektronik sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir TIR'ın yurt dışındaki hareketleri takibe alındı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen TIR, X-ray taramasına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeği Felix'in de katılımıyla TIR'da yapılan aramada 151 kilo 703 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, ayrıca Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir kamyoneti X-ray taramasına sevk etti. Narkotik köpeği Thor ile kamyonette yapılan aramada, taban kısmına gizlenmiş 21 kilo 614 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        VALİZLERİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

        Diğer yandan İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir otobüste Yunanistan vatandaşı bir yolcu, valizlerini kontrollerden kaçırmaya çalıştı. Bunun üzerine İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Şüpheli ve valizlerinde detaylı arama yapıldı. Aramada valizlerde 10 vizon ve samur kürk ele geçirildi.

        İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri de Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da yaptığı aramada 3 bin 630 elektronik sigara ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı

        Benzer Haberler

        Aracında 16,5 kilo uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltında
        Aracında 16,5 kilo uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltında
        Edirne'de Kakava-Hıdırellez coşkusu sürüyor
        Edirne'de Kakava-Hıdırellez coşkusu sürüyor
        Kakava ateşi öncesi Edirne'ye akın
        Kakava ateşi öncesi Edirne'ye akın
        Edirne'de Uzunköprü Atatürk OSB için ilk imzalar atıldı
        Edirne'de Uzunköprü Atatürk OSB için ilk imzalar atıldı
        Çinli firma Türk ortağıyla Edirne'de rüzgar türbini parçaları üretecek
        Çinli firma Türk ortağıyla Edirne'de rüzgar türbini parçaları üretecek
        Trakya'nın yeni lezzeti: Edirne kebabı
        Trakya'nın yeni lezzeti: Edirne kebabı