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        Kapıkule'deki TIR'da elektronik sigara ile ilaç ele geçirildi

        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da kaçak elektronik sigara ile çok sayıda ilaç ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:25
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        Kapıkule'deki TIR'da elektronik sigara ile ilaç ele geçirildi
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        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da kaçak elektronik sigara ile çok sayıda ilaç ele geçirildi.

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın kullandığı analiz programlarıyla yaptığı risk değerlendirmesinde, şüpheli olarak değerlendirdiği TIR'ı takibe aldı. Yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen meyve yüklü soğutucu TIR, sevk edildiği X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Hangara çekilen TIR'da yapılan aramada; meyvelerin içine gizlenmiş, beyan edilmeyen, faturasız 1438 elektronik sigara, 10 bin 500 elektronik sigara atomizeri ile 28 bin 654 ilaç ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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