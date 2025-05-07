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        Eski eşi tarafından öldürülen Bahar'ın annesi: Artık korkmayacak, o en güvenli yere gitti (2)

        'BUÜLKEDE KADIN KIRIMI VAR' Edirne'de Kadın Dayanışması'na bağlı sivil toplum örgütü üyesi kadınlar, eski eşi Rüstem Elibol tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun toprağa verilmesinin ardından kentin, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 18:43 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:50
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        Eski eşi tarafından öldürülen Bahar'ın annesi: Artık korkmayacak, o en güvenli yere gitti (2)
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        'BUÜLKEDE KADIN KIRIMI VAR’

        Edirne'de Kadın Dayanışması'na bağlı sivil toplum örgütü üyesi kadınlar, eski eşi Rüstem Elibol tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun toprağa verilmesinin ardından kentin, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Şahide Ağaoğlu, kadın cinayetlerinin bir cins kırımı olduğunu söyleyerek, "Her gün en az 3 kadın öldürülüyor ve 'Kendi atladı, düştü, kayboldu, intihar etti' gibi nedenler öne sürülerek 5 kadın cinayeti daha yaşanıyor. Kadın cinayetleri bir cins kırımıdır. Bu ülkede kadın kırımı var. Bugün Edirneli Bahar Aksu'nun cenazesindeydik. Kadınlar olarak saf tuttuk. Bahar'ın kendini tüm koruma çabasına rağmen Şişli'de herkesin gözü önünde, güpegündüz, sokak ortasında boşandığı erkek tarafından tasarlanarak katledilmesine, basından tüm ülke şahit oldu. Bahar Aksu'nun öldürülmesi münferit bir cinayet değildir. Bahar, boşanmış, sadece kendi yaşamını devam ettirmeye çalışan bir kadın olduğu için, cinsiyetinden dolayı öldürülmüştür. Bu ülkede yalnız, özgür bir hayatı tercih eden kadınlara tahammülü olmayan bir zihniyet tarafından öldürülmüştür" dedi.

        Ağaoğlu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa'nın etkin uygulanması gerektiğini belirterek, "Boşanma hakkımıza, nafaka hakkımıza, erken yaşta evliliklere karşı çıkan TCK 103 kapsamındaki haklarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Hayatlarımızdan, haklarımızdan, hayallerimizden vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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