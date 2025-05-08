Edirne'de bebek kıyafetleri satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde bebek kıyafetleri satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi’ndeki bebek kıyafetleri satan iş yerinde saat 10.30 sıralarında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Polis, olay yerinde bekleyen ambulansın megafonundan çevrede toplanan vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için uzaklaşmaları konusunda anons yaptı. Yangın sonucu iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da olay yerine gelerek, incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Polisin, yangınla ilgili incelemesi sürüyor.