Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Bağımlılıkta büyük bir dalga geliyor
YEŞİLAYGenel Başkanı Mehmet Dinç, "Bağımlılıkla alakalı ülkemizde ve dünyada büyük bir gündemimiz var.
YEŞİLAYGenel Başkanı Mehmet Dinç, "Bağımlılıkla alakalı ülkemizde ve dünyada büyük bir gündemimiz var. Büyük bir dalga geliyor, tehdit arttı, tehlikeler büyüdü. Bu noktada bizim de gayretimizi arttırmamız gerekiyor" dedi.
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti. Burada Türkiye Yeşilay Cemiyeti Trakya Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, gönüllüler ve şube personeliyle bir araya gelen Dinç, Trakya'da 634 genç Yeşilay gönüllüsü ile çalıştıklarını söyledi. Dinç, "Bilinçli bir şekilde insan zihni yerindeyken, duygularını kontrol edebiliyorken, eğlenebileceğiyle alakalı kültür oluşturmak konusunda Genç Yeşilay'larımız çok güzel çalışmalar yapıyorlar, onlarla da gurur duyuyoruz. Özellikle Trakya Genç Yeşilay'ımız oldukça kuvvetli, oldukça güzel çalışan bir Genç Yeşilay'ımız. Trakya'da 634 tane Genç Yeşilay'cımız var, sahadalar. Daha çok gencimize ulaşmak konusunda, çocuğumuza faaliyet yapmak konusunda gece gündüz sağ olsunlar çalışıyorlar daha da çalışacaklar. O 634, 6 bin 34 olacak, sonra da Trakya'daki bütün üniversiteleri kapsayacak şekilde çalışmaları arttırmış olacak" dedi.
'574 TANE KADIN GÖNÜLLÜMÜZ VAR'
Yeşilay kadın komisyonunun özellikle annelere ulaşma konusunda büyük bir önem arz ettiğini dile getiren Dinç, "Kadın komisyonumuz oldukça yoğun bir şekilde çalışmalar yapıyorlar. 575 tane kadın gönüllümüz var; onlar da özellikle anneleri bilinçlendirme konusunda, farkındalığını ve gücünü arttırmak konusunda çalışma yapıyorlar. Çünkü anneler güçlü olduğu zaman toplum güçlü oluyor, kadınlar güçlü olduğu zaman toplum güçlü oluyor. Bundan dolayı komisyonumuzun çalışmalarını da çok önemsiyoruz" diye konuştu.
'DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUZ'
Dinç, "Bağımlılıkla alakalı ülkemizde ve dünyada büyük bir gündemimiz var. Büyük bir dalga geliyor, tehdit arttı, tehlikeler büyüdü. Bu noktada bizim de gayretimizi arttırmamız gerekiyor. Türkiye'deki 120 şubede, 105 YEDAM'ında, 181 Genç Yeşilay Kulübü'nde, 110 tane Yeşilay Spor Kulübü'nde insanlarımız bağımlı olmasın diye çalışmalar yapıyoruz. Edirne'de de hepsi var. Dört koldan Edirne'deki her bir çocuğumuzun, gencimizin, her bir insanımızın bağımsız olması için, bağımlılığa bulaşmaması için çalışıyoruz. Bu noktada da önleme çalışmalarına çok önem veriyoruz. Önleme çalışmalarında başarılı olamadığımız noktalarda hem Edirne merkezde hem de Keşan'da iki YEDAM'ımız var. İki YEDAM da ücretsiz olarak, gizlilik esaslı, bağımlılığa bulaşmış kardeşlerimize hizmet veriyor. Dolayısıyla bağımlılık meselesini Edirne'de kökünden söküp atana kadar büyük bir enerjiyle, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda da bütün Edirneli hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz" dedi.
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