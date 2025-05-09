Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Bağımlılıkta büyük bir dalga geliyor

        YEŞİLAYGenel Başkanı Mehmet Dinç, "Bağımlılıkla alakalı ülkemizde ve dünyada büyük bir gündemimiz var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:18 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Bağımlılıkta büyük bir dalga geliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YEŞİLAYGenel Başkanı Mehmet Dinç, "Bağımlılıkla alakalı ülkemizde ve dünyada büyük bir gündemimiz var. Büyük bir dalga geliyor, tehdit arttı, tehlikeler büyüdü. Bu noktada bizim de gayretimizi arttırmamız gerekiyor" dedi.

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti. Burada Türkiye Yeşilay Cemiyeti Trakya Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, gönüllüler ve şube personeliyle bir araya gelen Dinç, Trakya'da 634 genç Yeşilay gönüllüsü ile çalıştıklarını söyledi. Dinç, "Bilinçli bir şekilde insan zihni yerindeyken, duygularını kontrol edebiliyorken, eğlenebileceğiyle alakalı kültür oluşturmak konusunda Genç Yeşilay'larımız çok güzel çalışmalar yapıyorlar, onlarla da gurur duyuyoruz. Özellikle Trakya Genç Yeşilay'ımız oldukça kuvvetli, oldukça güzel çalışan bir Genç Yeşilay'ımız. Trakya'da 634 tane Genç Yeşilay'cımız var, sahadalar. Daha çok gencimize ulaşmak konusunda, çocuğumuza faaliyet yapmak konusunda gece gündüz sağ olsunlar çalışıyorlar daha da çalışacaklar. O 634, 6 bin 34 olacak, sonra da Trakya'daki bütün üniversiteleri kapsayacak şekilde çalışmaları arttırmış olacak" dedi.

        '574 TANE KADIN GÖNÜLLÜMÜZ VAR'

        Yeşilay kadın komisyonunun özellikle annelere ulaşma konusunda büyük bir önem arz ettiğini dile getiren Dinç, "Kadın komisyonumuz oldukça yoğun bir şekilde çalışmalar yapıyorlar. 575 tane kadın gönüllümüz var; onlar da özellikle anneleri bilinçlendirme konusunda, farkındalığını ve gücünü arttırmak konusunda çalışma yapıyorlar. Çünkü anneler güçlü olduğu zaman toplum güçlü oluyor, kadınlar güçlü olduğu zaman toplum güçlü oluyor. Bundan dolayı komisyonumuzun çalışmalarını da çok önemsiyoruz" diye konuştu.

        'DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUZ'

        Dinç, "Bağımlılıkla alakalı ülkemizde ve dünyada büyük bir gündemimiz var. Büyük bir dalga geliyor, tehdit arttı, tehlikeler büyüdü. Bu noktada bizim de gayretimizi arttırmamız gerekiyor. Türkiye'deki 120 şubede, 105 YEDAM'ında, 181 Genç Yeşilay Kulübü'nde, 110 tane Yeşilay Spor Kulübü'nde insanlarımız bağımlı olmasın diye çalışmalar yapıyoruz. Edirne'de de hepsi var. Dört koldan Edirne'deki her bir çocuğumuzun, gencimizin, her bir insanımızın bağımsız olması için, bağımlılığa bulaşmaması için çalışıyoruz. Bu noktada da önleme çalışmalarına çok önem veriyoruz. Önleme çalışmalarında başarılı olamadığımız noktalarda hem Edirne merkezde hem de Keşan'da iki YEDAM'ımız var. İki YEDAM da ücretsiz olarak, gizlilik esaslı, bağımlılığa bulaşmış kardeşlerimize hizmet veriyor. Dolayısıyla bağımlılık meselesini Edirne'de kökünden söküp atana kadar büyük bir enerjiyle, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda da bütün Edirneli hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri

        Benzer Haberler

        Yeşilay bağımlılıkla mücadelede dünyaya öncü oluyor
        Yeşilay bağımlılıkla mücadelede dünyaya öncü oluyor
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Vali Sezer'e ziyaret
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Vali Sezer'e ziyaret
        Küresel ısınma 1,5 santigrat dereceyi aşarsa 1 milyar insan iklim göçmeni o...
        Küresel ısınma 1,5 santigrat dereceyi aşarsa 1 milyar insan iklim göçmeni o...
        Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi ile onlara yardım ed...
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi ile onlara yardım ed...
        Edirne'de "hırsızlık" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de "hırsızlık" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı