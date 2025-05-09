Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Bağımlılıkta büyük bir dalga geliyor

YEŞİLAYGenel Başkanı Mehmet Dinç, "Bağımlılıkla alakalı ülkemizde ve dünyada büyük bir gündemimiz var. Büyük bir dalga geliyor, tehdit arttı, tehlikeler büyüdü. Bu noktada bizim de gayretimizi arttırmamız gerekiyor" dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti. Burada Türkiye Yeşilay Cemiyeti Trakya Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, gönüllüler ve şube personeliyle bir araya gelen Dinç, Trakya'da 634 genç Yeşilay gönüllüsü ile çalıştıklarını söyledi. Dinç, "Bilinçli bir şekilde insan zihni yerindeyken, duygularını kontrol edebiliyorken, eğlenebileceğiyle alakalı kültür oluşturmak konusunda Genç Yeşilay'larımız çok güzel çalışmalar yapıyorlar, onlarla da gurur duyuyoruz. Özellikle Trakya Genç Yeşilay'ımız oldukça kuvvetli, oldukça güzel çalışan bir Genç Yeşilay'ımız. Trakya'da 634 tane Genç Yeşilay'cımız var, sahadalar. Daha çok gencimize ulaşmak konusunda, çocuğumuza faaliyet yapmak konusunda gece gündüz sağ olsunlar çalışıyorlar daha da çalışacaklar. O 634, 6 bin 34 olacak, sonra da Trakya'daki bütün üniversiteleri kapsayacak şekilde çalışmaları arttırmış olacak" dedi.