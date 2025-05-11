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        Edirne'de Bulgar Kilisesi'nde 'Aziz Georgi Günü' ayini

        EDİRNE'de Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde, Aziz Georgi Günü için ayin düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 11.05.2025 - 13:05
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        Edirne'de Bulgar Kilisesi'nde 'Aziz Georgi Günü' ayini
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        EDİRNE'de Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde, Aziz Georgi Günü için ayin düzenlendi.

        Kıyık semtinde bulunan kilisede, baharın gelişiyle birlikte kutlanan ve 'Kilise Bayramı' olarak bilinen Aziz Georgi Günü'nde ayin düzenlendi. İncil'den ayetlerin okunduğu ayini, Yunanistan'dan gelen papaz Athanasi ve Bulgaristan'dan gelen papaz Angel yönetti. Ayine, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimitri Yotef ve Başkan Yardımcısı Hristo Kopano, Bulgaristan Trakya Dernekleri Başkanı Krasimir Premyanov, metropolitler, rahipler ve çok sayıda Bulgar ile Yunan katıldı.

        'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR BAYRAM'

        Ayinin ardından konuşan Kafedzhiyska, katılan herkese teşekkür ederek, "Bugün bizim için çok büyük bir bayram ve bunu Bulgar, Yunanlar ve Türklerle beraber kutluyoruz. O yüzden katılan herkese çok teşekkür ederiz. Tüm Edirneli vatandaşlara ve yöneticilere mutluluk ve sağlık dilerim çünkü böyle önemli bir günde bizi yalnız bırakmadılar. İki ülke arasındaki ilişkilerin sevgiyle ve dostlukla en yüksek seviyede devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

        Ayinde ayrıca, Bulgar alfabesinin temelini oluşturan Glagolitik alfabeyi yaratan Aziz Kiril ve Methodius da anıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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