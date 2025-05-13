Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren şüpheliye 24 yıla kadar hapis istemi

EDİRNE'de, lise bahçesinde Gülden Coni'yi (16) bıçaklayarak öldüren E.A. (15) hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Gülden Coni'yi 3'ü öldürücü olmak üzere 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtilen E.A.'nın, olayın ardından berber dükkanına gidip çalışmaya devam ettiğine yer verildi.

Olay, 5 Nisan'da Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak’taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bir kız çocuğunun hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi E.A. yakalanıp gözaltına alındı. E.A. daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

YENİ ERKEK ARKADAŞIN EVİNİ BASIP, TEHDİTLER YAĞDIRDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayete ilişkin soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı 4 sayfalık iddianame, Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede E.A. hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca indirime gidilmesi talep edilip 18 yıldan, 24 yıla kadar hapisle en üst sınırdan cezalandırılması istendi.

30 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ İddianamede, cinayet şüphelisi E.A.'nın, 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Gülden Coni’nin yeni erkek arkadaşı A.Ü. ile 4 Nisan gecesi saat 01.00'de telefonla arayarak tartıştığı, ardından da eline bıçak alarak A.Ü.’nün evine gittiği belirtildi. E.A. burada, A.Ü. ile Gülden'i kastederek, 'Seni de öldüreceğim, kızı da öldüreceğim' tehdidinde bulundu. İddianamede, E.A.'nın 5 Nisan günü mesajı attığı Gülden Coni'yle buluşup, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine gittikleri belirtildi. Okulun arka tarafındaki torna tesviye atölyesinin olduğu bölgeye giden ikilinin ilişkileri ve bir önceki gece yaşananlar konusunda konuştuğuna yer verilen iddianamede, konuşmanın tartışmaya döndüğü ifade edildi. İddianamede, E.A.'nın yanında getirdiği bıçağı Gülden’in boğazına dayayıp eziyet çektirmek için öldürücü olmayan darbeler vurduğu belirtilirken, daha sonra göğüs, kol, boyun bölgesini 30 kez bıçakladığı anlatıldı. Otopsi sonucu sağ göğüs duvarı, sol göğüs duvarı ve batındaki yaralanmalardan 3 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi.

İddianamede, E.A.'nın eski sevgilisini tesviye atölyesinin yanında kanlar içinde bırakıp, çantasından cep telefonunu da alarak olay yerinde ayrıldığı belirtildi. E.A.'nın olayın ardından okuldan hiçbir şey olmamış gibi sakin bir şekilde çıkarak evine gittiği, Gülden’in aldığı cep telefonunu ise evin arka tarafından kırdıktan sonra nehre atıp, üzerindeki elbiselerini değiştirdiği belirtildi. İddianamede ayrıca E.A.'nın, eve gelen babasının motosikletiyle saat 10.59'da çalıştığı berber dükkanına gidip, hiçbir şey olmamış gibi gün içinde çalıştığı anlatıldı. TEHDİT VE HAKARET ETTİ SAVUNMASI Cinayet şüphelisi E.A.'nın iddianameye yansıyan polisteki ifadesinde, Gülden’den 6 ay önce ayrıldıklarını, çocukluk arkadaşı A.Ü.'nün yeni sevgilisi olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine evine giderek tehdit ve hakaret içeren eylemde bulunduğunu anlattı. Olaydan bir gece önce ‘son kez buluşmak’ üzere anlaştıklarını, ertesi gün Bankalar durağında bulaşarak okulun bahçesine gittiklerini söyleyen E.A., "Sevgili olduğumuz döneme ait konuları konuştuk. Bana A.Ü.’yü anlatıp, yeni sevgilisi ile öpüştüğü fotoğrafı gösterince cinnet geçirdim. Bir hafta önce yerde bulduğum çakıyla kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra eve giderken evin yakınında çakıyı nehre attım. Gülden’in telefonunu evde kırdım ve üstümdeki montu yıkadım. Sonra da babam beni çalıştığım dükkana bıraktı. Olayı babama da anlattım" dedi.