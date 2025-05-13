Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren şüpheliye 24 yıla kadar hapis istemi

        EDİRNE'de, lise bahçesinde Gülden Coni'yi (16) bıçaklayarak öldüren E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:24 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren şüpheliye 24 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE'de, lise bahçesinde Gülden Coni'yi (16) bıçaklayarak öldüren E.A. (15) hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Gülden Coni'yi 3'ü öldürücü olmak üzere 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtilen E.A.'nın, olayın ardından berber dükkanına gidip çalışmaya devam ettiğine yer verildi.

        Olay, 5 Nisan'da Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak’taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bir kız çocuğunun hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi E.A. yakalanıp gözaltına alındı. E.A. daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        YENİ ERKEK ARKADAŞIN EVİNİ BASIP, TEHDİTLER YAĞDIRDI

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayete ilişkin soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı 4 sayfalık iddianame, Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede E.A. hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca indirime gidilmesi talep edilip 18 yıldan, 24 yıla kadar hapisle en üst sınırdan cezalandırılması istendi.

        30 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

        İddianamede, cinayet şüphelisi E.A.'nın, 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Gülden Coni’nin yeni erkek arkadaşı A.Ü. ile 4 Nisan gecesi saat 01.00'de telefonla arayarak tartıştığı, ardından da eline bıçak alarak A.Ü.’nün evine gittiği belirtildi. E.A. burada, A.Ü. ile Gülden'i kastederek, 'Seni de öldüreceğim, kızı da öldüreceğim' tehdidinde bulundu. İddianamede, E.A.'nın 5 Nisan günü mesajı attığı Gülden Coni'yle buluşup, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine gittikleri belirtildi. Okulun arka tarafındaki torna tesviye atölyesinin olduğu bölgeye giden ikilinin ilişkileri ve bir önceki gece yaşananlar konusunda konuştuğuna yer verilen iddianamede, konuşmanın tartışmaya döndüğü ifade edildi. İddianamede, E.A.'nın yanında getirdiği bıçağı Gülden’in boğazına dayayıp eziyet çektirmek için öldürücü olmayan darbeler vurduğu belirtilirken, daha sonra göğüs, kol, boyun bölgesini 30 kez bıçakladığı anlatıldı. Otopsi sonucu sağ göğüs duvarı, sol göğüs duvarı ve batındaki yaralanmalardan 3 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi.

        İddianamede, E.A.'nın eski sevgilisini tesviye atölyesinin yanında kanlar içinde bırakıp, çantasından cep telefonunu da alarak olay yerinde ayrıldığı belirtildi. E.A.'nın olayın ardından okuldan hiçbir şey olmamış gibi sakin bir şekilde çıkarak evine gittiği, Gülden’in aldığı cep telefonunu ise evin arka tarafından kırdıktan sonra nehre atıp, üzerindeki elbiselerini değiştirdiği belirtildi. İddianamede ayrıca E.A.'nın, eve gelen babasının motosikletiyle saat 10.59'da çalıştığı berber dükkanına gidip, hiçbir şey olmamış gibi gün içinde çalıştığı anlatıldı.

        TEHDİT VE HAKARET ETTİ SAVUNMASI

        Cinayet şüphelisi E.A.'nın iddianameye yansıyan polisteki ifadesinde, Gülden’den 6 ay önce ayrıldıklarını, çocukluk arkadaşı A.Ü.'nün yeni sevgilisi olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine evine giderek tehdit ve hakaret içeren eylemde bulunduğunu anlattı. Olaydan bir gece önce ‘son kez buluşmak’ üzere anlaştıklarını, ertesi gün Bankalar durağında bulaşarak okulun bahçesine gittiklerini söyleyen E.A., "Sevgili olduğumuz döneme ait konuları konuştuk. Bana A.Ü.’yü anlatıp, yeni sevgilisi ile öpüştüğü fotoğrafı gösterince cinnet geçirdim. Bir hafta önce yerde bulduğum çakıyla kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra eve giderken evin yakınında çakıyı nehre attım. Gülden’in telefonunu evde kırdım ve üstümdeki montu yıkadım. Sonra da babam beni çalıştığım dükkana bıraktı. Olayı babama da anlattım" dedi.

        E.A.'nın yargılanmasına 13 Haziran'da Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Edirne'de 17 düzensiz göçmen ve yurt dışı yasağı olan Alman vatandaşı yakal...
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen ve yurt dışı yasağı olan Alman vatandaşı yakal...
        Edirne'de 16 yaşındaki kızı öldüren sanık hakkında dava açıldı
        Edirne'de 16 yaşındaki kızı öldüren sanık hakkında dava açıldı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        TIR'lardaki 128 kilo uyuşturucuyu 'Carlos' buldu
        TIR'lardaki 128 kilo uyuşturucuyu 'Carlos' buldu
        Edirne'de tırda 13 kilo 621 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de tırda 13 kilo 621 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda aranan tırda 115 kilogram uyuşturucu ele geçiri...
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda aranan tırda 115 kilogram uyuşturucu ele geçiri...