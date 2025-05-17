Kapıkule'de otobüsteki 77 kilo uyuşturucu hapı Neptun buldu

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen yolcu otobüsünü şüphe üzerine X-ray taramasına sevk etti. Şüpheli yoğunluk tespit edilen otobüste narkotik köpeği Neptun’un da kullanıldığı aramada, otobüsün üst tarafında bulunan havalandırma boşluğunda 27 paket halinde 77 kilo 36 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüs şoförü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

EDİRNE’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan otobüste narkotik köpeği Neptun ile yapılan aramada, havalandırma boşluğunda 77 kilo 36 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Otobüsün şoförü, tutuklandı.

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