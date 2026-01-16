Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Trakya'da okullarda karne töreni düzenlendi

        –Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne törenleri sonrası yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da okullarda karne töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne törenleri sonrası yarıyıl tatiline girdi.

        Edirne'de il genelinde 54 bin 82 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Mustafa Necati İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karne ve hediye verdi.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir eğitim dönemi geçirdiklerini söyledi.

        Devamsızlığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve veli ziyaretlerinin devam ettiğini belirten Sezer, öğrencilere iyi tatiller diledi. ​​​​​​​

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde ise 51 bin 932 öğrenci karne aldı.

        Mustafa Dalcalı İlkokulunda düzenlenen törende öğrenciler karnelerini Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan aldı.

        Turan, güzel bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini söyledi.

        Törene İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz de katıldı.

        Tekirdağ'da il genelinde 212 bin 508 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Ertuğrul İlkokulu'ndaki törende öğrenciler, karnelerini, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'dan aldı.

        Tunçer, bir süre sohbet ettiği öğrencilere, karnelerini dağıttıktan sonra çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara

        Benzer Haberler

        Muhtar Gülden, mahallesindeki kadınlara hayalini kurduğu 'okuma yazma' kurs...
        Muhtar Gülden, mahallesindeki kadınlara hayalini kurduğu 'okuma yazma' kurs...
        Coğrafi işaret tescili balda sahteciliğin önüne geçiyor
        Coğrafi işaret tescili balda sahteciliğin önüne geçiyor
        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Kürek sporunun 2026 takvimi belli oldu, yarışların merkezi Edirne olacak
        Kürek sporunun 2026 takvimi belli oldu, yarışların merkezi Edirne olacak
        Edirne'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi
        Edirne'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi
        Edirne'de özel gereksinimli öğrenciler, şefler eşliğinde pasta yapmayı öğre...
        Edirne'de özel gereksinimli öğrenciler, şefler eşliğinde pasta yapmayı öğre...