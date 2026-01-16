Trakya'da okullarda karne töreni düzenlendi

–Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne törenleri sonrası yarıyıl tatiline girdi.



Edirne'de il genelinde 54 bin 82 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Edirne Valisi Yunus Sezer, Mustafa Necati İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karne ve hediye verdi.



Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir eğitim dönemi geçirdiklerini söyledi.



Devamsızlığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve veli ziyaretlerinin devam ettiğini belirten Sezer, öğrencilere iyi tatiller diledi. ​​​​​​​



- Kırklareli ve Tekirdağ



Kırklareli'nde ise 51 bin 932 öğrenci karne aldı.



Mustafa Dalcalı İlkokulunda düzenlenen törende öğrenciler karnelerini Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan aldı.



Turan, güzel bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini söyledi.



Törene İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz de katıldı.



Tekirdağ'da il genelinde 212 bin 508 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Ertuğrul İlkokulu'ndaki törende öğrenciler, karnelerini, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'dan aldı.



Tunçer, bir süre sohbet ettiği öğrencilere, karnelerini dağıttıktan sonra çeşitli hediyeler verdi.



