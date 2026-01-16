Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Coğrafi işaret tescili balda sahteciliğin önüne geçiyor

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, coğrafi işaret tescilinin balda sahteciliğin önüne geçilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

        Giriş: 16.01.2026 - 10:23 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:23
        Coğrafi işaret tescili balda sahteciliğin önüne geçiyor
        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, coğrafi işaret tescilinin balda sahteciliğin önüne geçilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

        Bir program için Edirne'ye gelen Demir, AA muhabirine, Türkiye'de coğrafi işaret tesciline sahip 37 bal çeşidi bulunduğunu, 26 bal için de başvuru sürecinin devam ettiğini söyledi.

        Coğrafi işaretle balın niteliği, özellikleri ve kalitesinin net şekilde ortaya konduğunu vurgulayan Demir, "Coğrafi işaretle sahte balın da bir nevi önüne geçilmiş oluyor. Coğrafi işaretli ballar hem balımızın katma değerini artırıyor hem de tüketiciye güven veriyor. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinde pazarlanması açısından da kolaylık sağlıyor." dedi.

        Demir, Türkiye'de yıllık bal üretiminin yaklaşık 100 bin ton seviyesinde olduğunu belirterek, iklim değişikliği nedeniyle bazı bölgelerde yaşanan rekolte düşüşünün diğer bölgelerdeki üretimle telafi edildiğini ifade etti.

        Bu yıl iklimsel koşulların olumsuz etkilerinin çam balı üretimiyle dengelendiğini aktaran Demir, "Sahte balla mücadele sayesinde balımız yavaş yavaş hak ettiği değeri bulmaya başladı. Şu anda marketlerde sahte bal satışı ciddi oranda azaldı." diye konuştu.

        Sahte balın özellikle lokanta, otel ve pazar yerlerinde satışının önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığından destek beklediklerini dile getiren Demir, bu mücadelede her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

        Ucuz malzeme ve şeker kullanılarak üretilen sahte balların arıcıları zor durumda bıraktığını vurgulayan Demir, "Arıcılarımız bu ürünlerle rekabet etmekte zorlanıyor ve ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Bizim görevimiz sahadaki sorunları Bakanlığımıza iletmek ve çözüm için yol göstermek. Bakanlığımız sektörümüze sahip çıkıyor. Önümüzdeki süreçte daha güçlü adımlar atılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

