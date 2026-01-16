Habertürk
        Edirne'de esnaftan "sosyete pazarı"nın kapatılmasına tepki

        Edirne'de esnaftan "sosyete pazarı"nın kapatılmasına tepki

        Edirne'de esnaf, "sosyete pazarı" olarak bilinen ve Bulgaristan ile Yunanistan'dan gelen turistlerin de ilgi gösterdiği Ulus Pazarı'nın kapatılmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 11:41 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:41
        
        

        Edirne Belediyesi önünde bir araya gelen esnaf, pazarın kapatılmasının kent ekonomisi ve turizmini olumsuz etkileyeceğini savundu.

        Ulus Pazarı ve çarşı bölgesi esnafları adına konuşan Yağmur Islattı Aydın, verilen kararın Edirne'nin ticaret hayatını, turizmini, sosyal yaşamını ve şehir kültürünü doğrudan etkileyeceğini söyledi.

        Ulus Pazarı'nın yıllardır Edirne merkezinde, özellikle Saraçlar Caddesi ve çevresindeki çarşı esnafına önemli katkı sağladığını belirten Aydın, pazara gelen ziyaretçilerin mağazalar, küçük işletmeler, kafeler, lokantalar, oteller ve ulaşım sektörü için ekonomik hareketlilik oluşturduğunu ifade etti.

        Aydın, pazarın kapatılması halinde Saraçlar Caddesi ve çarşı esnafının ciddi müşteri kaybı yaşayacağını belirterek, hiçbir alternatif oluşturulmadan alınan kararın esnafı, vatandaşları ve şehir ekonomisini mağdur edeceğini kaydetti.

        Pazarın kapanmasının şehir merkezindeki otellerin doluluk oranlarını düşüreceğini, turizm gelirlerinde azalmaya yol açacağını dile getiren Aydın, yerli ve yabancı turistlerin Edirne'ye gelme motivasyonunun da olumsuz etkileneceğini söyledi.

        Aydın, Ulus Pazarı'nın kapatılmaması için esnaflardan topladıkları imzaları Edirne Belediyesine sunacaklarını bildirdi.

        Pazarcı esnafı Fatih Ülker ise Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) ve Edirne Belediyesinin kendilerine yeterli bilgilendirme yapmadığını öne sürdü.

        UPEK'in pazarcı esnafını tehdit ettiğini iddia eden Ülker, Ulus Pazarı esnafının büyük bölümünün Trakya bölgesinden olduğunu belirtti.

        Pazarcı esnafı Burhan Demir de yetkilileri, pazar esnafını ve ilgili tüm tarafları çözüm üretmek üzere bir araya gelmeye davet etti.

        Ulus Pazarı'nın bulunduğu yaklaşık 16 bin metrekarelik alanın, Edirne Belediyesi Personel AŞ'nin borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredildiği öğrenildi.

        Ulus Pazarı hakkında bu haftadan itibaren kurulmama kararı verilmişti.

