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        Edirne'de, ağaca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 00:36 Güncelleme: 18.05.2025 - 00:40
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        Edirne'de, ağaca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü E.G. (61) yaralandı. E.G.’nin, 2.08 promil alkollü olduğunu belirlendi.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde meydana geldi. Keşan Adalet Sarayı yönüne ilerleyen E.G. yönetimindeki 22 ACK 082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında kaldırımın üzerinde bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.G., sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, E.G.’nin 2.08 promil alkollü olduğunu belirledi. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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