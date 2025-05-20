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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:01 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:05
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü A.Ç. (19), yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle Yusuf Çapraz Caddesi’nde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 22 ADM 738 plakalı motosiklet, Ş.N.A.’nın (31) park halindeyken hareket ettirdiği 22 PG 444 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen ve kaskı takılı olan sürücüsü N.A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. N.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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