Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Saros Körfezi'ne 3 Haziran'da tank batırılacak

        EDİRNE Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) iş birliğinde 'Saros Körfezi askeri tank batırma ve yapay resif oluşturma projesi' çerçevesinde Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarına 3 Haziran'da törenle hurda tank batırılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:59 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saros Körfezi'ne 3 Haziran'da tank batırılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) iş birliğinde ‘Saros Körfezi askeri tank batırma ve yapay resif oluşturma projesi’ çerçevesinde Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarına 3 Haziran’da törenle hurda tank batırılacak.

        Saros Körfezi’nde deniz ekosistemini zenginleştirmek ve dalış turizmini canlandırmak amacıyla yürütülen ‘Saros Körfezi askeri tank batırma ve yapay resif oluşturma projesi’ kapsamında batırılacak M48A5T1 model hurda tank, 17 Mayıs’ta İbrice Limanı’na getirildi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden getirilen hurda tank, prosedürlerin tamamlanması ve resmi izinlerin alınmasının ardından teslim alındı. 3 Haziran’da gerçekleştirilecek ve Edirne Valisi Yunus Sezer’in de katılacağı törende, vinçle arabalı vapura alınacak hurda tank, Gökçetepe Tabiat Parkı önlerinde yaklaşık 13 metre derinliğe batırılacak. Hurda tank, 'Türkiye’de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık' ünvanına sahip olacak. Bu sayede yalnızca profesyonel dalgıçlar değil, yüzeyde yüzenler de batık tankı gözlemleyebilecek. Proje, bölge turizmine yeni bir ivme kazandırırken, yerel ekonomiye de doğrudan katkı sunacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Polis, traktörden düşerek yola saçılan kuzu yemlerini topladı
        Polis, traktörden düşerek yola saçılan kuzu yemlerini topladı
        Edirne'de su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek bulundu
        Edirne'de su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek bulundu
        Edirne'de su dolu çukurda başsız 3 köpek ölüsü bulundu
        Edirne'de su dolu çukurda başsız 3 köpek ölüsü bulundu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne İl Genel Meclisi olağanüstü toplantısı yapıldı
        Edirne İl Genel Meclisi olağanüstü toplantısı yapıldı
        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıy...
        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıy...