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        'Dur' ihtarına uymayan otomobildekilerden biri: Ben kaçmadım, neden kaçayım, şoför kaçtı

        EDİRNE'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, polisin takibiyle durdurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 02:23 Güncelleme: 01.06.2025 - 02:25
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        'Dur' ihtarına uymayan otomobildekilerden biri: Ben kaçmadım, neden kaçayım, şoför kaçtı
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        EDİRNE’de ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, polisin takibiyle durdurdu. Otomobilde ters kelepçe takılanlardan biri polise, “Ben kaçmadım, neden kaçayım. Şoför kaçtı” dedi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde çeşitli noktalarda yaptığı asayiş uygulamasında; Atatürk Mahallesi’ndeki noktada polis 22 DZ 654 plakalı otomobilin İ.O.’ya ‘dur’ ihtarında bulundu. İ.O., ihtara uymayarak aracı ile birlikte kaçtı. Polis, kaçan otomobili takibe aldı. Ana caddeden yon yollara giden ve bir lastiği patlayan otomobilin sürücüsü kaçmayı sürdürdü. Atatürk Mahallesi’nde durdurulan otomobildeki 4 kişi, gözaltına alınarak yakalandı. Ters kelepçe takılanlardan biri polise, “Ben kaçmadım, neden kaçayım. Şoför kaçtı” dedi.

        Otomobilde yapılan aramada içki şişeleri bulundu. Polis, gözaltına aldığı 4 kişi hakkında inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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