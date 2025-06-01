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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi ile 4 organizatör tutuklandı

        EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığındaki 3 FETÖ/PDY şüphelisi ile onlara organizatörlük yapan 4 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 10:11 Güncelleme: 01.06.2025 - 10:15
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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi ile 4 organizatör tutuklandı
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        EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığındaki 3 FETÖ/PDY şüphelisi ile onlara organizatörlük yapan 4 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, kırsalda kaçak bir grubun bulunduğu belirlendi. Polis, bölgede yaptığı araştırmada saklanan 2'si kadın 5 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 5 kişinin yapılan kontrolünde FETÖ/PDY'den aranması ve mahkemelerde dosyaları bulunan A.A., K.Ç., B.E., A.A. ve F.G. olduğu belirlendi. Operasyonu genişleten polis, FETÖ, şüphelilerinin kaçmasını organize eden kişilerin 2 araçla kente geldiklerini belirledi. Yapılan çalışmada organizatörler, Y.İ., Y.H.Ç.., G.T. ve M.Z.K. de yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden A.A., B.E., K.A. ile organizatörler Y.İ., Y.H.Ç.., G.T., M.Z.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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