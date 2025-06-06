Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de vatandaşlar bayram namazında Eski Cami'yi doldurdu

        EDİRNE'de bayram namazını kılmaya gelenler kentin en eski camilerinden Eski Cami'yi doldurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 08:29 Güncelleme: 06.06.2025 - 08:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de vatandaşlar bayram namazında Eski Cami'yi doldurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE’de bayram namazını kılmaya gelenler kentin en eski camilerinden Eski Cami'yi doldurdu.

        UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, restorasyon çalışmalarının devam etmesi ve dar bir alanda namaz kılınabilmesi nedeniyle halk, kentin en eski camilerinden Eski Cami'yi doldurdu. Edirne Valisi Yunus Sezer ile çok sayıda kişi, bayram namazına katıldı. Vali Yunus Sezer, namazın ardından, cami çıkışı halkla bayramlaştı. Valilik tarafından da namaz çıkışı cemaate kolonya, lokum ve şeker ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Osimhen'e resmi teklif!
        Osimhen'e resmi teklif!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Düğün yolunda kaza: Anne ve baba öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı
        Düğün yolunda kaza: Anne ve baba öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Ehliyetsiz ve ampute sürücünün çarptığı yaya öldü
        Ehliyetsiz ve ampute sürücünün çarptığı yaya öldü
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz

        Benzer Haberler

        Edirne'de bayram namazında Eski Cami doldu
        Edirne'de bayram namazında Eski Cami doldu
        Trakya'da bayram namazı kılındı
        Trakya'da bayram namazı kılındı
        Edirne'de bayram öncesi denetim yapıldı
        Edirne'de bayram öncesi denetim yapıldı
        Edirne'de protokol üyelerinden Kurban Bayramı mesajları
        Edirne'de protokol üyelerinden Kurban Bayramı mesajları
        Edirne Valisi Sezer, Kapıkule'de vatandaşlarla bayramlaştı
        Edirne Valisi Sezer, Kapıkule'de vatandaşlarla bayramlaştı
        Edirne Valisi Sezer: Bayramda 4 sınır kapısında 396 personel görev alacak
        Edirne Valisi Sezer: Bayramda 4 sınır kapısında 396 personel görev alacak