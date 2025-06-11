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        TIR'da 12 bin 545 cep telefonu, 10 bin elektronik sigara ele geçirildi

        EDİRNE Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan gelen bir TIR'da yaptığı aramada 12 bin 545 cep telefonu ile 10 bin elektronik sigara ele geçirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:47 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:50
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        TIR'da 12 bin 545 cep telefonu, 10 bin elektronik sigara ele geçirildi
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        EDİRNE Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan’dan gelen bir TIR’da yaptığı aramada 12 bin 545 cep telefonu ile 10 bin elektronik sigara ele geçirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve istihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Yunanistan’da gelen bir TIR ile kaçak cep telefonu getirileceği belirlendi. Türkiye’ye girdikten sonra takibe alınan TIR, durdurulup arandı. Aramada, 12 bin 545 cep telefonu ile 10 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlerle ilgili Edirne ve Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan bir TIR, şüpheli görülerek X-ray taramasına sevk edildi. TIR’da detaylı yapılan aramada, 704 kilo 96 gram bitki çayı ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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