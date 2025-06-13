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        Öldürülen Gülden'in annesi: Kızımın yaşı sorulmadı, katilin de sorulmayacak

        EDİRNE'de, E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:53
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        Öldürülen Gülden'in annesi: Kızımın yaşı sorulmadı, katilin de sorulmayacak
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        EDİRNE'de, E.A.'nın (15) lise bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü Gülden Coni'nin (16) annesi Zehra Coni, "Benim kızımın yaşı sorulmadı, katilin de yaşı sorulmayacak. Adalete güveniyoruz, Allah'ın adaletine de güveniyoruz" dedi.

        Olay, 5 Nisan'da Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde hareketsiz yatan kız çocuğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen çocuğun 30 bıçak darbesiyle bıçaklanıp öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayete ilişkin soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı 4 sayfalık iddianame, Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede E.A. hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca indirime gidilmesi talep edilip 18 yıldan, 24 yıla kadar hapisle en üst sınırdan cezalandırılması talep edildi.

        Davanın Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmasına E.A., tutuklu bulunduğu Samsun'daki Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Duruşmada, Gülden Coni'nin babası Sami Coni, annesi Zehra Coni ve tarafların avukatları da hazır bulundu. Sanık E.A.'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı görülen duruşmada taraflar dinlendi. E.A. savunmasında cinayeti ağır tahrik altında işlediğini, olay anını hatırlamadığını ve pişman olduğunu söyledi. Sanığın babası D.A. da tanıklıktan çekilmek istediğini söyledi.

        Taraflar ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, E.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi. Duruşmanın ardından tanıklıktan çekilen sanığın babası D.A.'ya, Coni ailesi tepki gösterdi. Polis, yaşanan gerginliği büyümeden önleyip, D.A.'yı adliyeden uzaklaştırdı.

        'EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN GAYRET EDECEĞİZ'

        Duruşmanın ardından açıklama yapan Coni ailesinin avukatı Çağrı Muştu, E.A.'nın en ağır cezayı alması için gerekli gayreti göstereceklerini söyleyerek, "Bu üzücü olayın ilk duruşması gerçekleşti. Normal prosedür olarak taraflar ve tanıklar dinlendi. Birtakım eksikler ve taleplerimiz var, bunların karşılanması adına çeşitli yazışmalar olacak. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. En ağır cezayı alması için gerekli gayreti göstereceğiz. Önemli olan suçun cezasız kalmaması. Kendisinin ifadesinde oluşum, gelişim ve süreç açısından birtakım farklılıklar var, uyuşmayan yerler var. Tahrik altında işlediğini söylüyor cinayeti ama bu beklediğimiz bir savunma. Deliller toplandıktan sonra gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi.

        'ADALETE GÜVENİYORUZ'

        Baba Sami Coni acılarının halen çok taze olduğunu belirterek, "Adalete güveniyoruz, en yakın zamanda bu katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz. İnşallah adalet en yakın zamanda tecelli eder, bu katil en ağır cezayı alır, ailesi dahil. Söyleyeceklerim bu kadar, acımız büyük" diye konuştu.

        Anne Zehra Coni ise ceza verilirken, sanık E.A.'nın yaşına bakılmaması gerektiğini kaydederek, "Ne olduğu zaten belgelendi. Yeniden incelenecek. Kızımın yaşı sorulmadı, katilin de yaşı sorulmayacak. Adalete güveniyoruz, Allah'ın adaletine de güveniyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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