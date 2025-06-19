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        Lise öğrencileri, aileleriyle yemek yaptı

        EDİRNE'de, '2025 Aile Yılı' etkinliklerinde düzenlenen yemek yarışmasına aileleriyle birlikte katılan lise öğrencileri, hünerlerini sergileyip; yöreye özgü 'Kandilli mantı', 'mamzana' ve 'keşkül' yemeklerini yapıp dereceye girmeye çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:26 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:30
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        Lise öğrencileri, aileleriyle yemek yaptı
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        EDİRNE'de, '2025 Aile Yılı' etkinliklerinde düzenlenen yemek yarışmasına aileleriyle birlikte katılan lise öğrencileri, hünerlerini sergileyip; yöreye özgü ‘Kandilli mantı’, ‘mamzana’ ve ‘keşkül’ yemeklerini yapıp dereceye girmeye çalıştı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 9’uncu sınıf öğrencileri ve ailelerinin katılımıyla ‘Aileler Yarışıyor’ yemek yarışması düzenlendi. '2025 Aile Yılı' etkinlikleri kapsamındaki yarışmada öğrenciler anne ve babalarıyla 6 takım oluşturup, Edirne yöresine özgü ‘Kandilli mantı’, ‘mamzana’ ve ‘keşkül’ yaparak dereceye girmeye çalıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu'nun da katıldığı etkinlikte; yarışmada da şefler Hasan Çetin, Sedat Kocadoğan ve İsmail Ergin ise jüri olarak yer aldı.

        Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Dinç, konuşmasında, aile bütünlüğünü pekiştirme amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Bu yarışma, aynı zamanda istekle, bilerek ve bu alanda çalışmak üzere geldiği okulun yapmış olduğu farkındalığı ortaya koymak, aynı zamanda ailelerin bir arada olup, aile kültürünün gelişmesi, anne-baba ve çocukların bir arada etkinliklere katılması, aile bütünlüğünü bir nebze de olsa pekiştirmiş oluyor. Türk geleneklerimizde ailenin önemi çok büyük; yeni yüzyılda yoğun işten dolayı aileler bir arada olmakta zorlanıyor. Bu farkındalıkla anne, baba ve çocukların bir arada olduğu bir etkinlik düzenlemiş olduk” dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Türk aile yapısında sofra kültürünün önemine dikkat çekerek, “2025 yılı, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ‘Aile Yılı’ ilan edildi. Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde, bakanlığımız koordinesinde, özellikle illerde Sayın Valimizin büyük destekleriyle birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu kapsamda Türk aile yapısında mutfağın, sofranın, ekmeğin, yemeğin, bölüşmenin önemini biliyoruz. Buna dikkat çekmek amacıyla aileleri yarıştıralım dedik. İçerisinde baba olsun, anne olsun, çocuk olsun birlikte yemek yapalım. Bu sırada da güzel farkındalık oluşturalım” ifadelerini kullandı.

        Yarışmada jürilik yapan Şef Hasan Çetin, fast food karşısında Türk mutfağının gerilediğine dikkat çekerek, “Aşçılık yönünden değerlendirecek olursam; fast fooda karşı Türk mutfağının çok gerilediğini, ama bu tip etkinliklerin buna çok fayda sağlayacağını ve Türk mutfağını belli yerlere taşıyacağına inanıyorum. Bu tip etkinliklerin daha da gelişerek ilerlemesini istiyorum” diye konuştu.

        ‘ARTIK SOFRALARDA BİLE BİR ARAYA GELEMİYORUZ’

        Şef İsmail Ergin ise etkinlikte çekirdek ailelerin aralarındaki iletişim ve diyaloglara da şahit olmanın önemine vurgu yaparak, “Bir ülkenin, bir şehrin en güzel yansıması lezzetleriyle olur. Kültürümüzden de örfler ve adetlerimiz geçer. Biz millet olarak en çok sofra adaplarına uygunuz. Belki bu günümüz şartlarında artık sofralarda bile bir araya gelememekteyiz. Böyle bir organizasyonun düşünülmesi çok güzel olmuş. Sofralarda bir araya gelemeyen aileleri mutfakta beraber yemek yaparken görmek çok keyifli. Çekirdek ailenin arasındaki iletişim ve diyaloglara da şahit olmaktayız” ifadelerini kullandı.

        Yemek yapım sürecinin ardından jüri üyeleri, ailelerin yaptığı yemekleri tek tek tadarak puanladı. 100 puan üzerinden 93,4 puan alan Değirmenci ailesi, birinci oldu. Puanlamanın ardından yarışmacılara katılım belgeleri ve hediye takdim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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