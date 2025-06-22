Edirne'de dolu 10 bin dekar buğday ve ayçiçeği tarlasına zarar verdi

EDİRNE'ninUzunköprü ilçesinde cuma akşamı etkili olan dolu yağışı, yaklaşık 10 bin dekar ekili buğday ve ayçiçeği tarlasına zarar verdi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Malkoç, Bayramlı, Başağıl ve Yeniköy köylerinde cuma akşamı etkili olan dolu yağışı, tarım alanlara zarara neden oldu. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, TARSİM Trakya Bölge Müdürü Hamit Cönte, dolunun zarar verdiği tarlalarda incelemelerde bulunup, çiftçilerle bir araya geldi.

'TARIM SİGORTASI BİR TERCİH DEĞİL'

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "20 Haziran Cuma akşam üzeri, Uzunköprü ilçemize bağlı Malkoç, Bayramlı, Başağıl ve Yeniköy köylerinde meydana gelen dolu yağışı, tarım alanlarında ciddi zararlara yol açtı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 bin dekar buğday ve ayçiçeği ekili alan zarar görmüştür. Yaşanan bu tür afetler, tarım sigortasının yalnızca bir tercih değil, üreticilerimiz için vazgeçilmez bir güvence sistemi olduğunu bir kez daha açıkça göstermiştir. Üreticimizin emeğini ve alın terini güvence altına alan bu sistemin daha da yaygınlaştırılması; iklim değişikliği ve ekstrem hava olaylarının arttığı bu dönemde hayati önem taşımaktadır. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor, zararların en kısa sürede tespit edilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.