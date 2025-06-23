Yolda park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, Lalapaşa ilçesindeki Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na 10 kilometre mesafede meydana geldi. O.A.Y. idaresindeki 31 EB 648 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsü tarafından yol kenarında park edilen DB 35 EDU Romanya plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak demir yığını haline dönüşen otomobilde sürücü O.A.Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O.A.Y. hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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