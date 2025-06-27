Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya soykırımını unutmadık' yazılı çelenk bıraktılar

        EDİRNE'de Balkan Türkleri Konfederasyonu, Çamerya'da katledilen Müslüman Arnavutları anma etkinlikleri kapsamında, Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya soykırımını unutmadık' yazılı siyah çelenk bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:44 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya soykırımını unutmadık' yazılı çelenk bıraktılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE’de Balkan Türkleri Konfederasyonu, Çamerya'da katledilen Müslüman Arnavutları anma etkinlikleri kapsamında, Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya soykırımını unutmadık' yazılı siyah çelenk bıraktı.

        Yunanistan'ın kuzeybatısında 1944-1945 yılları arasında binlerce Arnavut Müslüman'ın ölümüyle sonuçlanan Çamerya Katliamı'nın 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu'nun önünde eylem düzenlendi. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen eyleme katılanlar, ellerinde 'Çamerya soykırımın unutmadık' yazılı ki siyah çelengi, konsolosluk önüne bıraktı.

        'BUNUN ADI SOYKIRIM DEĞİL DE NEDİR'

        Etkinlikte basın açıklamasını okuyan Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneği İcra Kurulu Üyesi Mehmet Tamar, "Yunan şovenistler 81 yıl önce 1944 Haziran ayından başlayarak, 1945 Mart ayına kadar Çamerya bölgesinde büyük bir katliam gerçekleştirmiştir. Bu katliamda 3 bin erkek, 214 kadın ve yaklaşık 100 çocuk katledilirken, 745 Arnavut Müslüman kadına da tecavüz edilmiştir. 68 köyde 5 bin 800 ev yakılmış, 2 binin üzerinde insan baskı ve zulümden kaçarken yollarda hayatını kaybetmiştir. Bunun adı etnik temizlik, soykırım değil de nedir? Uluslararası platformlarda her söylemlerinde insan haklarını ön plana çıkaran ve ülkelerinin medeniyetin beşiği olduğunu iddia eden Yunan yetkilileri, Tripolice, Mora ve Çamerya da yaptıkları soykırımı kabul etmelidirler. Arnavutluk Meclisi 1994 yılında aldığı kararla 27 Haziran’ı 'Çamerya Soykırım Anma Günü' olarak kabul etmiştir" dedi.

        'KENDİ TARİHLERİYLE YÜZLEŞME DAVET EDİYORUZ'

        Çamerya’da yaşanan katliamı unutturmayacakları söyleyen Tamar, "Geçmişten ders alıp geleceğin nefret değil, barış üzerine tesis edilmesi gerekliliğini hatırlatarak, her fırsatta Türkiye'ye yönelik haksız ve nefret dolu ithamlarda bulunan Yunan yetkililerini kendi tarihleri ile yüzleşmeye davet ediyor, önemini bir kez daha vurguluyoruz. Büyük Atatürk'ün çok değerli bulduğumuz, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözlerini ilke edinmiş bir sivil toplum kuruluşu olarak, başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada barış dolu bir geleceğin inşa edilmesini arzu ediyor ve bu yönde çalışmalarımızı inançla sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

        Açıklamanın ardından sivil toplum kuruluşu üyeleri konsolosluğun önünden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?

        Benzer Haberler

        Edirne'de otomobil ile SUV araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Edirne'de otomobil ile SUV araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Kızına örnek olmak isteyen 48 yaşındaki kadın üçüncü üniversitesini tamamla...
        Kızına örnek olmak isteyen 48 yaşındaki kadın üçüncü üniversitesini tamamla...
        Çamerya katliamının 81. yılında Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siy...
        Çamerya katliamının 81. yılında Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siy...
        Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi'nde spor etkinlikleri düzenlendi
        Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi'nde spor etkinlikleri düzenlendi
        Edirne'de sulama istasyonları incelendi
        Edirne'de sulama istasyonları incelendi
        Edirne Valisi Sezer, özel güvenlik görevlilerini kabul etti
        Edirne Valisi Sezer, özel güvenlik görevlilerini kabul etti