Edirne'de Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya soykırımını unutmadık' yazılı çelenk bıraktılar

EDİRNE’de Balkan Türkleri Konfederasyonu, Çamerya'da katledilen Müslüman Arnavutları anma etkinlikleri kapsamında, Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya soykırımını unutmadık' yazılı siyah çelenk bıraktı.

Yunanistan'ın kuzeybatısında 1944-1945 yılları arasında binlerce Arnavut Müslüman'ın ölümüyle sonuçlanan Çamerya Katliamı'nın 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu'nun önünde eylem düzenlendi. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen eyleme katılanlar, ellerinde 'Çamerya soykırımın unutmadık' yazılı ki siyah çelengi, konsolosluk önüne bıraktı.

'BUNUN ADI SOYKIRIM DEĞİL DE NEDİR'

Etkinlikte basın açıklamasını okuyan Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneği İcra Kurulu Üyesi Mehmet Tamar, "Yunan şovenistler 81 yıl önce 1944 Haziran ayından başlayarak, 1945 Mart ayına kadar Çamerya bölgesinde büyük bir katliam gerçekleştirmiştir. Bu katliamda 3 bin erkek, 214 kadın ve yaklaşık 100 çocuk katledilirken, 745 Arnavut Müslüman kadına da tecavüz edilmiştir. 68 köyde 5 bin 800 ev yakılmış, 2 binin üzerinde insan baskı ve zulümden kaçarken yollarda hayatını kaybetmiştir. Bunun adı etnik temizlik, soykırım değil de nedir? Uluslararası platformlarda her söylemlerinde insan haklarını ön plana çıkaran ve ülkelerinin medeniyetin beşiği olduğunu iddia eden Yunan yetkilileri, Tripolice, Mora ve Çamerya da yaptıkları soykırımı kabul etmelidirler. Arnavutluk Meclisi 1994 yılında aldığı kararla 27 Haziran’ı 'Çamerya Soykırım Anma Günü' olarak kabul etmiştir" dedi.