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AK Parti'li Kurtulmuş, partisinin İstanbul Gençlik Kolları'nın Doğa Kampı'nda konuştu:

AA

AK Parti'li Kurtulmuş, partisinin İstanbul Gençlik Kolları'nın Doğa Kampı'nda konuştu:

EDİRNE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Altı artı birlik masada altı tanesi ortada görünüyor, bir tanesi ortada görünmüyor. Birisi görünmüyor, masanın altında ya da sahnenin gerisinde ama sufle veriyor, arkadan bir şeyler söylüyor." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından Gökçetepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen Doğa Kampı'nda yaptığı konuşmada, bu tarz kamplarda çok güzel dostluklar, tecrübeler ve bilgiler edinildiğini belirtti.

Gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Kurtulmuş, AK Parti'nin gençlik teşkilatlarının 1,5 milyon üyesiyle Türkiye'nin en güçlü gençlik teşkilatı olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'ye büyük hizmetler yapıldığını, bu hizmetlerin devamı için 2023 yılındaki seçimlerden başarıyla çıkılması gerektiğini ifade etti.

AK Parti iktidarlarının 21 yıl boyunca birçok çalışmasının olduğunu anlatan Kurtulmuş, bunların içinde en önemlisinin gençlere öz güven kazandırmak olduğuna dikkati çekti.

AK Parti'nin gençlere büyük kazanımlar sağladığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"En önemli kazanımınız muazzam bir öz güven inşasıdır. 'Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti size ne verdi?' derseniz, büyük bir öz güven kazandırdı. Biz 17'li yaşlarımızı hatırlıyoruz. Büyük bir idealizm içerisinde olduğumuz günleri biliyoruz ama sizden önceki nesil, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili büyük hedefler gündeme geldiğinde 'Yapamayız ki, yaptırmazlar ki' meseleleri vardı. Türkiye, üniversite eğitiminde dünyada ileriye gitsin, herkesin içinde bir yaptırmazlar meselesi vardı. Şimdi dünyada ne varsa Türkiye'nin de onu yapabileceğine inanan hatta daha iyisini yapabileceğine inanan muhteşem bir gençliği var. Böyle bir gençlik yetişiyor."

Kurtulmuş, en iyi şekilde hazırlanarak AK Parti'nin seçimlerden birinci parti çıkmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

- "20 günde yıpranacak adayla uğraşmayın"

Kurtulmuş, seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğunu ancak karşıdakilerin adaylarını henüz açıklamadığını dile getirdi.

"Altı artı birlik masada altı tanesi ortada görünüyor, bir tanesi ortada görünmüyor." diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Birisi görünmüyor, masanın altında ya da sahnenin gerisinde ama sufle veriyor, arkadan bir şeyler söylüyor. Şimdi bakın, biz bir şekilde aylardır 2023 için çalışıyoruz. Diğer karşımızdakiler ise güya bir şeyler... Geziyorlar, tozuyorlar ama çalışmak için önce ortada cumhurbaşkanı adaylarının olması gerekmez mi? Karşı tarafın cumhurbaşkanı adayı kim? Adayları yok. Bizim adayımız belli. Şimdi diyorlar ki: 'Biz adayı söyleyelim de öyle 20 günde adayı yıpratırsınız. Onun için adayımızın ismini söylemeyiz.' İyi de Recep Tayyip Erdoğan, 20 senedir milletin önünde çalışıyor, çabalıyor, 20 senedir yıpranmıyor da sizin adayınız 20 günde mi yıpranacak? 20 günde yıpranacak adayla uğraşmayın."

İstikametlerinin belli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, salı günü Sultan Abdülhamit Han petrol arama gemisini sefere çıkartacak. Bu altı artı birlik masayı şöyle bir alalım. Sizin Türkiye'nin petrol, doğal gaz arama faaliyetiyle ilgili görüşünüz nedir? Altı artı birlik masanın Türkiye'nin doğal gaz, petrol arama faaliyetleriyle ilgili bir fikri var mı? Duydunuz mu? Altı artı birlik masanın Doğu Akdeniz'le ilgili bir fikrini duydunuz mu? Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki haklarının, hukukunun korunması gerekir diye bir telaşını duydunuz mu ama biz ne yaptık? Libya'yla anlaşarak Doğu Akdeniz'de bizim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarına sahip çıktık. Bu mücadeleyi bugüne kadar sürdürüyoruz."

Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü bir küresel aktör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da küresel bir lider olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk görevi üstlendiğini anımsatan Kurtulmuş, "Savaşta arabuluculuk yapabilecek, her ikisiyle de konuşabilecek, ikisini masaya oturtturabilecek hangi ülke var? Türkiye var. Başka bir ülke var mı? Biliyorsunuz, İstanbul'da toplantı yapıldı. İstanbul'da neredeyse anlaşmaya çok az kalmıştı ama maalesef bazı ülkeler, Rusya'yla Ukrayna'nın anlaşmasını istemedikleri için savaşın sürdürülmesinde kendileri bakımından fayda görüyorlar. Biz ise bir an evvel bu bölgedeki savaşın, Karadeniz'deki savaşın sona ermesi için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, savaş nedeniyle Avrupa'da doğal gaz sıkıntısının yaşandığını, bazı ülkelerin fosil yakıtlardan enerji elde etmek için çalışma başlattıklarını belirtti.

Savaşın başlamasıyla enerjinin yanı sıra tahıla ulaşımda da sorunlar yaşandığına dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'dan, Ukrayna'dan tahıl çıkmazsa dünyada bir gıda krizi olacağı, gıda fiyatlarının iki katına, üç katına aynen petrol gibi, doğal gaz gibi çıkacağına dair emareler ortaya çıktı. Hangi ülke harekete geçti? Türkiye, harekete geçti. Hangi lider harekete geçti? Recep Tayyip Erdoğan. Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye masanın başında anlaşma yaptılar. Ukrayna ve Rusya tahılının dünya piyasalarına çıkması için Türkiye'nin boğazlarının kullanılması kararlaştırıldı. Biliyorsunuz, gemiler boğazları geçerek dünya piyasalarını açlıktan, kıtlıktan, dünya halklarını kurtarmak için harekete geçti. Altı artı birlik bu partilerin önde gelen isimleri, liderlerinden hangisi böyle bir küresel vizyonla hareket edebilir?"

- "Bu seçim, bir istikamet tayini seçimidir"

2023'te yapılacak seçimlerin önemine değinen Kurtulmuş, seçimlerdeki başarının milletin gönlüne girmekten geçtiğini vurguladı.

AK Parti'nin milletin gönlüne girmeyi başardığı için 21 yıldır iktidarda olduğunu ifade eden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu seçim, bir istikamet tayini seçimidir. Bu istikametin düzgün bir şekilde tayin edilmesi yani 2023'te AK Parti birinci, Recep Tayyip Erdoğan'ın da cumhurbaşkanı seçilebilmesinin anahtarı bir cümledir. O cümleyi söylüyorum: Bizim başarımız milletin gönlüne girmekten geçiyor. Milletin gönlüne girmeyi başardığımız için 21 yıldır iktidardayız. Şimdi anahtar ise gönlüne girdiğimiz milletin gönlünden düşmemeyi başarabilmektir. Bunun için gayretle, fedakarlıkla, tevazuyla, kapı kapı çalışarak 2023'e hazırlanacağız. Ben burada İstanbul İl Gençlik Teşkilatımızda siz değerli kardeşlerimde bu motivasyonu fazlasıyla görüyorum. Allah her birinize güç kuvvet versin. Dostluklarınızı sağlam kılsın, adımlarınızı güçlü eylesin ve inşallah 2023 badiresini en güzel şekilde atlatıp yolunuza devam etmeyi, yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde sağlam adımlarla yürümeyi Allah hepinize nasip etsin."

Programa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da katıldı.

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